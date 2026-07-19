تکذیب خبر واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک / تداوم حضور در لیگ برتر به عنوان پرچمدار فوتبال استان مرکزی

به گزارش ایلنا، در این پیام به ظرفیت‌های ایرالکو و باشگاه آلومینیوم اراک اشاره شده و آمده است: کارخانه آلومینیوم ایران مجموعه‌ای است که بیش از نیم قرن در توسعه اقتصادی، اشتغال و پیشرفت استان مرکزی نقش‌آفرینی کرده و در کنار این مسئولیت بزرگ، از ورزش نیز حمایت کرده است. شکل‌گیری، رشد و استمرار تیم فوتبال آلومینیوم، نتیجه همین نگاه ارزشمند به مسئولیت اجتماعی و توجه به نشاط و امید در جامعه بوده است. خبر واگذاری یا انتقال تیم فوتبال آلومینیوم، کذب است و این تیم که هویت ورزشی و سرمایه مردمی استان مرکزی و شهر اراک محسوب می شود، با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در پیام فوق عنوان شده است: در روزهای اخیر، بار دیگر شایعاتی درباره واگذاری باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک در فضای مجازی و همچنین برخی محافل مطرح شده است که آرامش هواداران و جامعه ورزش استان مرکزی را هدف گرفته‌اند. امروز شرکت آلومینیوم ایران همصدا با مردم، هواداران، مدیران و مسئولان استان مرکزی اعلام می‌کند که آلومینیوم اراک تنها یک باشگاه فوتبال نیست، بلکه بخشی از هویت ورزشی استان مرکزی و سرمایه اجتماعی مردم دیار سرزمین آفتاب است و همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و خبر واگذاری یا انتقال این تیم، کذب است و باشگاه در مسیر حرفه‌ای خود قرار دارد.

شرکت آلومینیوم ایران در پیام خود آورده است: جایگاه امروز تیم آلومینیوم با پول و قرارداد به دست نیامده؛ بلکه حاصل سال‌ها زحمت بازیکنان، مربیان، مدیران، کارگران کارخانه، هواداران و مردمی است که همیشه کنار این تیم ایستاده‌اند و به واقع می توان گفت، آلومینیوم؛ فراتر از یک تیم فوتبال و شناسنامه ورزش استان شناخته می‌شود. این تیم امروز بخشی از خاطرات جمعی مردم استان مرکزی است؛ از شادی‌های صعود به لیگ برتر در تاریخ 26 مرداد 1399 گرفته تا رقابت با بزرگ‌ترین تیم‌های کشور، همه و همه در حافظه ورزشی این استان ثبت شده است. ایرالکو پرچمدار عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در استان مرکزی است.

در این پیام ذکر شده است: ایرالکو در سال‌های اخیر با حضور باشگاه آلومینیوم اراک توانسته جایگاه ارزشمندی در ورزش حرفه‌ای کشور پیدا کند. این باشگاه نه تنها ویترین فوتبال استان است، بلکه انگیزه‌ای برای هزاران نوجوان و جوانی است که با آرزوی پوشیدن پیراهن آلومینیوم، فوتبال را آغاز می‌کنند. عزم و خواست سهامداران و هیئت‌مدیره ایرالکو بر تداوم حضور قدرتمند این تیم است و هواداران باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک با اطمینان خاطر بدانند مدیران و کارگران این کارخانه، تیم فوتبال آلومینیوم را سرمایه ارزشمند ورزش استان مرکزی دانسته و بر حفظ و تقویت آن با همدلی، عقلانیت و حمایت همگانی تأکید دارند.

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