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خوزستان ۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲:۳۲

ساعتی پیش اتفاق افتاد؛

حمله‌ی موشکی به نقطه‌ای از آبادان/تجاوز، مصدومی نداشت

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم موشکی آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر آبادان خبر داد و گفت: این تهاجم هیچ مجروحی نداشته است.