ساعتی پیش اتفاق افتاد؛
حملهی موشکی به نقطهای از آبادان/تجاوز، مصدومی نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم موشکی آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر آبادان خبر داد و گفت: این تهاجم هیچ مجروحی نداشته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: یک نقطه در اطراف شهر آبادان ساعتی پیش هدف تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، این تهاجم هیچ مجروحی نداشته است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: اخبار تکمیلی درباره این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.