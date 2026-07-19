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ساعتی پیش اتفاق افتاد؛

حمله‌ی موشکی به نقطه‌ای از آبادان/تجاوز، مصدومی نداشت

حمله‌ی موشکی به نقطه‌ای از آبادان/تجاوز، مصدومی نداشت
کد خبر : 1815610
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم موشکی آمریکا به یک نقطه در اطراف شهر آبادان خبر داد و گفت: این تهاجم هیچ مجروحی نداشته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یک نقطه در اطراف شهر آبادان ساعتی پیش هدف تهاجم موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این تهاجم هیچ مجروحی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: اخبار تکمیلی درباره این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

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