وزیر راه:
مسیرهای آسیبدیده هرمزگان در کوتاهترین زمان بازگشایی شد / راهآهن بندرعباس به زودی به مدار بازمیگردد
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از صبوری مردم هرمزگان و عملکرد مدیران استان در مدیریت بحران، گفت: با وجود خسارتهای واردشده به زیرساختهای حملونقل، مسیرهای اصلی ترانزیتی در کوتاهترین زمان بازگشایی شد و تلاشها برای بازگشت کامل شبکه ریلی مسافری و باری به مدار بهرهبرداری ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق آسیبدیده استان، اظهار کرد: آنچه در هرمزگان مشاهده کردم را میتوان در سه واژه «شکیبایی مردم، درایت مدیریت استان و همدلی مدیران» خلاصه کرد.
وی با قدردانی از صبوری مردم جنوب کشور افزود: از زمان ورود به هرمزگان، استقامت و شکیبایی مردم استان را از نزدیک مشاهده کردم و این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط دشوار است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از عملکرد استاندار هرمزگان در مدیریت بحران تقدیر کرد و گفت: درایت استاندار موجب ایجاد هماهنگی و همدلی میان مدیران دستگاههای اجرایی، اعضای شورای تأمین و مجموعههای مختلف استان شده است؛ هماهنگیای که نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی داشت.
صادق با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای حملونقل استان اظهار داشت: از شب گذشته بازدید از پلها، تونلها و مسیرهای آسیبدیده را آغاز کردیم. با تلاش شبانهروزی نیروهای سازمان راهداری، ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان، پیمانکاران و کارگران، مسیرهای اصلی در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شد.
وی افزود: هرمزگان تنها یک استان نیست، بلکه یکی از مهمترین محورهای ترانزیتی کشور به شمار میرود و بازگشایی سریع مسیرها برای حفظ جریان حملونقل و تجارت کشور ضروری بود. هرچند اکنون تردد در برخی مسیرها با محدودیت و سختی انجام میشود، اما عملیات بازسازی با سرعت ادامه دارد تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آسیبهای واردشده به شبکه ریلی استان نیز گفت: دشمن آسایش و آرامش مردم را هدف قرار داده است، اما کارکنان راهآهن و کارگران با وجود گرمای شدید و شرایط سخت، بیوقفه در حال بازسازی خطوط ریلی هستند و امیدواریم بهزودی مسیر ریلی بندرعباس در بخش مسافری و باری به چرخه بهرهبرداری بازگردد.
صادق با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی وزارت راه، راهداری و راهآهن تأکید کرد: این اقدامات نشان میدهد فرزندان این سرزمین در سختترین شرایط نیز در کنار مردم ایستادهاند و اجازه نخواهند داد خدماترسانی متوقف شود.
وی در پایان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: رئیسجمهور همواره بر حضور میدانی و خدمت به مردم تأکید دارد و همه اعضای دولت نیز خود را موظف میدانند تا آخرین توان در کنار مردم باشند. همانگونه که نسل گذشته در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کرد، امروز نیز با همدلی مردم و مسئولان، مسیر آبادانی و عزت ایران ادامه خواهد یافت.