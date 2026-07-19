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وزیر نیرو:

خدمات آب و برق در هرمزگان حتی در شرایط جنگی متوقف نشد

خدمات آب و برق در هرمزگان حتی در شرایط جنگی متوقف نشد
کد خبر : 1815590
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وزیر نیرو با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان صنعت آب و برق هرمزگان در جریان حملات اخیر، تأکید کرد که با وجود خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان صنعت آب و برق استان، اظهار کرد: در شرایط جنگی، نخستین اولویت وزارت نیرو حفظ پایداری خدمات و تأمین آب و برق مورد نیاز مردم بود و تمامی ظرفیت‌ها برای تحقق این هدف به کار گرفته شد.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به تأسیسات زیربنایی استان افزود: در جریان حملات دشمن بخشی از شبکه‌ها و زیرساخت‌های برق آسیب دید، اما نیروهای عملیاتی صنعت برق با حضور شبانه‌روزی در محل، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعمیر و بازسازی تأسیسات اقدام کردند تا اختلالی در روند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

وزیر نیرو با بیان اینکه مدیران صنعت آب و برق استان در تمام مدت بحران به صورت مستمر وضعیت شبکه‌ها را رصد و مدیریت کردند، گفت: با هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیازهای مردم انجام شد و اجازه داده نشد شرایط جنگی موجب توقف خدمات عمومی شود.

علی‌آبادی با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام ملی در عبور از بحران‌ها، خاطرنشان کرد: دولت خود را در کنار مردم می‌داند و این همراهی و اتحاد، مهم‌ترین عامل عبور کشور از شرایط دشوار است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مردم هرمزگان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با تداوم همبستگی و همکاری میان مردم و مسئولان، روند خدمت‌رسانی با قوت ادامه یابد و مشکلات ناشی از خسارت‌های جنگی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

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