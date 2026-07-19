یک کشته و 10 مصدوم دستاورد 3 حادثه رانندگی در شهرستان ساوه

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری در رابطه با این حوادث رانندگی افزود: در بازه زمانی 24 ساعت گذشته 3 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان اعلام شد. در این راستا بلافاصله و به محض دریافت گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در نخستین حادثه رانندگی یک خودروی وانت‌پراید با یک خودروی پژو 206 در جاده قدیم ساوه به تهران محدوده بعد از پل پرندک با یکدیگر برخورد کردند. در این حادثه یک نفر جان باخت و یک نفر نیز مصدوم شد. مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی، به بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه منتقل شد.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: در حادثه دوم واژگونی یک دستگاه خودروی کاپرا در جاده ویدر به ساوه، 2 مصدوم برجای گذاشت. مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی، به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

ابره‌دری تصریح کرد: در حادثه سوم یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری L90 در محور قدیم ساوه به تهران 10 کیلومتر بعد از پرندک، با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه 7 مصدوم برجای گذاشت که با همکاری نیروهای اورژانس و هلال‌احمر به بیمارستان‌های شهید مدرس ساوه و رباط‌کریم منتقل شدند.

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