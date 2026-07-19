نماینده مردم بندرعباس:
هرمزگان در مدیریت بحران عملکرد موفقی داشت / اختیارات بیشتری به استانداران داده شود
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و وزرای راه و نیرو در هرمزگان، عملکرد مدیران استان در دوران جنگ و بحران را جهادی توصیف کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانداران برای تصمیمگیری سریع در شرایط بحرانی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، احمد مرادی در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، وزرای راه و شهرسازی و نیرو، از حضور مسئولان ارشد دولت در استان قدردانی کرد و گفت: انتخاب هرمزگان به عنوان مقصد این سفر، نشاندهنده اهمیت استان و توجه دولت به مسائل و مشکلات مردم جنوب کشور است.
وی با اشاره به همدلی مدیران هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان یکی از موفقترین استانهای کشور در تعامل میان مدیران است و اگر قرار باشد به این هماهنگی نمره داده شود، این استان شایسته بالاترین امتیاز خواهد بود. همه مدیران و اعضای شورای تأمین در کنار یکدیگر با انسجام و هماهنگی فعالیت میکنند.
مرادی همچنین از عملکرد مدیران اجرایی استان در جریان جنگ و حملات اخیر تقدیر کرد و افزود: مدیران هرمزگان با روحیه جهادی و در کوتاهترین زمان ممکن پس از هر حادثه وارد عمل شدند و در حوزههای مختلف، بهویژه راه و حملونقل، اقدامات مؤثر و قابل توجهی انجام دادند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ اقتدار و کارآمدی نظام، لازم است دولت بخشی از اختیارات تصمیمگیری را به استانداران واگذار کند تا در شرایط بحرانی بتوانند بدون معطلی مشکلات مردم را برطرف کنند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت در استان اظهار داشت: در شرایط جنگی، مردم نباید ساعتها در صفهای طولانی جایگاههای سوخت منتظر بمانند. اگر استاندار اختیار بیشتری داشته باشد، میتواند بسیاری از این مسائل را در همان استان مدیریت و حل کند، بدون اینکه همه تصمیمها به تهران ارجاع شود.
مرادی در ادامه با اشاره به خسارتهای واردشده به شهرستان بندرخمیر گفت: این شهرستان علاوه بر آسیب به زیرساختها، شهدای زیادی نیز تقدیم کرده است و انتظار میرود مسئولان ملی با حضور میدانی، از نزدیک وضعیت مناطق آسیبدیده را بررسی کنند.
وی همچنین در حضور وزیر نیرو، خواستار افزایش اختیارات استان در مدیریت خاموشیها شد و تصریح کرد: شرایط هرمزگان با بسیاری از استانهای دیگر متفاوت است و لازم است استاندار اختیار بیشتری برای تصمیمگیری درباره مدیریت مصرف برق و اعمال محدودیتها داشته باشد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین آب در جزیره قشم اشاره کرد و گفت: دولت تصمیمات مناسبی برای توسعه آبشیرینکنها و تأمین آب این منطقه اتخاذ کرده است که انتظار میرود با سرعت بیشتری اجرایی شود.
مرادی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید برق در قشم افزود: با وجود ظرفیت حدود ۵۰۰ مگاواتی تولید برق در این جزیره، همچنان خاموشیهایی اعمال میشود که با توجه به مصوبات و مکاتبات انجامشده، انتظار میرود این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود. وی از وزارت نیرو خواست با اجرای کامل مصوبات، شرایط پایدارتری برای تأمین برق مناطق مختلف استان فراهم کند.