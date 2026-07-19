اطلاعیه آموزش و پرورش فارس؛
امتحانات نهایی پایه یازدهم دوشنبه ۲۹ تیر طبق برنامه برگزار میشود
ادارهکل آموزش و پرورش استان فارس با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که امتحانات نهایی پایه یازدهم در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه تأکید شده است که تصمیم استانداری فارس مبنی بر دورکاری ادارات و دستگاههای اجرایی صرفاً شامل کارکنان این دستگاهها بوده و هیچ تغییری در زمان و نحوه برگزاری امتحانات نهایی ایجاد نمیکند.
بر این اساس، از تمامی دانشآموزان پایه یازدهم درخواست شده است در زمان مقرر با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و مدارک لازم در حوزههای امتحانی حاضر شوند. همچنین، حوزههای امتحانی مطابق برنامه، پذیرای داوطلبان خواهند بود.