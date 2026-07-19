به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه تأکید شده است که تصمیم استانداری فارس مبنی بر دورکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی صرفاً شامل کارکنان این دستگاه‌ها بوده و هیچ تغییری در زمان و نحوه برگزاری امتحانات نهایی ایجاد نمی‌کند.

بر این اساس، از تمامی دانش‌آموزان پایه یازدهم درخواست شده است در زمان مقرر با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و مدارک لازم در حوزه‌های امتحانی حاضر شوند. همچنین، حوزه‌های امتحانی مطابق برنامه، پذیرای داوطلبان خواهند بود.

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