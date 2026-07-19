قرارگاه اقتصادی مانع اختلال در تجارت کشور شد / ترخیص ۱۰۰ هزار کانتینر در دوران جنگ

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عادل شهرزاد، در نشست ستاد مدیریت بحران استان با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی طی دوران جنگ و حملات اخیر، اظهار کرد: بخشی از مشکلات و مطالبات اقتصادی استان به دلیل شرایط ویژه جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها ایجاد شده و برخی مسائل نیز نیازمند تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات در سطح ملی است.

وی با اشاره به شرایط خاص نوار ساحلی هرمزگان افزود: بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان در نوار ساحلی زندگی می‌کنند و معیشت آنان به فعالیت‌هایی همچون صیادی، تجارت، گردشگری و خدمات بندری وابسته است. استمرار ناامنی و حملات در این مناطق، مشکلات معیشتی جدی برای ساکنان ایجاد کرده و نیازمند حمایت‌های ویژه دولت است.

شهرزاد با بیان اینکه از نخستین روزهای آغاز جنگ، به دستور استاندار هرمزگان قرارگاه اقتصادی استان تشکیل شد، گفت: این قرارگاه به صورت شبانه‌روزی وضعیت اقتصادی، تأمین کالا، فعالیت بنادر و روند تجارت را رصد و تصمیمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان اجرا کرد.

وی ادامه داد: با مدیریت انجام‌شده، علاوه بر تأمین نیازهای استان، بخشی از مسئولیت تأمین کالا در سطح کشور نیز از طریق هرمزگان انجام شد و با وجود شرایط جنگی، هیچ‌گونه اختلال جدی در فرآیند تجارت و تأمین کالاهای اساسی کشور به وجود نیامد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان با اشاره به عملکرد بنادر استان تصریح کرد: در این مدت بیش از ۷۰ هزار بارنامه صادراتی صادر شد که در نوع خود اقدامی کم‌نظیر بود. همچنین برای نخستین بار از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای به شکل گسترده برای ترانزیت کالا استفاده شد.

وی افزود: در همین بازه زمانی بیش از ۱۲ میلیون تن کالا وارد و در کشور توزیع شد و حدود ۱۷ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر استان انجام گرفت.

شهرزاد با اشاره به کاهش رسوب کالا در بندر شهید رجایی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات قرارگاه اقتصادی، تسریع در ترخیص کالاها بود. تعداد کانتینرهای رسوبی بندر شهید رجایی که در پایان اسفندماه حدود ۱۳۵ هزار کانتینر بود، طی حدود ۴۰ روز به ۳۵ هزار کانتینر کاهش یافت؛ به عبارتی بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر از بندر خارج و بخش قابل توجهی از کالاهای آن در سراسر کشور توزیع شد.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در بنادر کشورهای همسایه نیز اظهار داشت: در روزهای ابتدایی جنگ، برخی شناورهایی که به مقصد بنادر امارات حرکت کرده بودند، امکان پذیرش پیدا نکردند که با تصمیمات اتخاذشده، پذیرش این شناورها در بنادر استان انجام شد و عملیات تخلیه و توزیع کالاها بدون وقفه ادامه یافت.

معاون اقتصادی استاندار هرمزگان همچنین از توزیع بخشی از ظرفیت بندر شهید رجایی در سایر سواحل استان به منظور رعایت ملاحظات امنیتی و پدافندی خبر داد و گفت: فعال‌سازی بنادر شهرستانی، بنادر خشک و برخی جزایر به عنوان باراندازهای جایگزین از دیگر اقدامات مهم این قرارگاه بود که اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی درباره اختلال سامانه‌های اداری در دوران جنگ نیز بیان کرد: با توجه به قطع برخی سامانه‌ها، به دستور استاندار تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند امور را به صورت دستی انجام دهند تا هیچ خدمت و فرآیند اقتصادی متوقف نشود.

شهرزاد در پایان با اشاره به برخی مطالبات استان از دولت، خواستار ابلاغ سریع مصوبات و تأمین اختیارات و حمایت‌های لازم برای دستگاه‌های اجرایی شد و تأکید کرد: با توجه به حجم بالای کالاهای موجود در بنادر، تسریع در فرآیند ترخیص و حمایت از صاحبان کالا می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی استان را برطرف کند.

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