به گزارش ایلنا، یوسف رشیدی اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی محیط‌بانان در حاشیه رودخانه قزل‌اوزن، یک طبیعت‌گرد اهل استان گیلان که بر اثر زنبورگزیدگی دچار شوک و بیهوشی شده بود، شناسایی شد.

وی افزود: محیط‌بانان با تشخیص سریع شرایط بحرانی، بلافاصله موضوع را به اورژانس اطلاع داده و با توجه به شناخت کامل از مسیرهای صعب‌العبور منطقه، نیروهای امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه هدایت کردند.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر تصریح کرد: بر اساس اعلام نیروهای اورژانس، هرگونه تأخیر در روند امدادرسانی می‌توانست جان این طبیعت‌گرد را به خطر بیندازد، اما سرعت عمل و هوشیاری محیط‌بانان از وقوع این حادثه ناگوار جلوگیری کرد.

رشیدی با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان خاطرنشان کرد: محیط‌بانان علاوه بر حفاظت از زیست‌بوم و حیات‌وحش، در شرایط بحرانی نیز نقش مؤثری در حفظ جان شهروندان و طبیعت‌گردان ایفا می‌کنند و حضور آنان در مناطق حفاظت‌شده، ضامن امنیت و سلامت بازدیدکنندگان است.

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