نجات جان طبیعتگرد در منطقه حفاظتشده دربند مشکول با اقدام بهموقع محیطبانان
رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر از نجات جان یک طبیعتگرد در منطقه حفاظتشده دربند مشکول خبر داد و گفت: با اقدام هوشمندانه و بهموقع محیطبانان، فردی که بر اثر نیش زنبورهای وحشی دچار واکنش آلرژیک شدید و کاهش سطح هوشیاری شده بود، از مرگ حتمی نجات یافت.
به گزارش ایلنا، یوسف رشیدی اظهار کرد: در جریان گشتزنی محیطبانان در حاشیه رودخانه قزلاوزن، یک طبیعتگرد اهل استان گیلان که بر اثر زنبورگزیدگی دچار شوک و بیهوشی شده بود، شناسایی شد.
وی افزود: محیطبانان با تشخیص سریع شرایط بحرانی، بلافاصله موضوع را به اورژانس اطلاع داده و با توجه به شناخت کامل از مسیرهای صعبالعبور منطقه، نیروهای امدادی را در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه هدایت کردند.
رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر تصریح کرد: بر اساس اعلام نیروهای اورژانس، هرگونه تأخیر در روند امدادرسانی میتوانست جان این طبیعتگرد را به خطر بیندازد، اما سرعت عمل و هوشیاری محیطبانان از وقوع این حادثه ناگوار جلوگیری کرد.
رشیدی با قدردانی از عملکرد محیطبانان خاطرنشان کرد: محیطبانان علاوه بر حفاظت از زیستبوم و حیاتوحش، در شرایط بحرانی نیز نقش مؤثری در حفظ جان شهروندان و طبیعتگردان ایفا میکنند و حضور آنان در مناطق حفاظتشده، ضامن امنیت و سلامت بازدیدکنندگان است.