واژگونی خودروی خاور بر روی خودروی پرشیا در میدان ورزش اردبیل
در پی وقوع تصادف شدید در محدوده میدان ورزش اردبیل، یک دستگاه خودروی خاور بر روی خودروی سواری پرشیا واژگون شد.
به گزارش ایلنا، به محض دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاههای شماره یک و ۲ با اعزام خودروهای نجات به محل حادثه، عملیات دشوار خارج کردن مصدوم را آغاز کردند. مصدوم بر اثر شدت برخورد، در وضعیت بسیار بحرانی و در فضای محدود خودروی سواری گرفتار شده بود.
تیمهای عملیاتی پس از انجام اقدامات لازم و خارج کردن ایمن مصدوم، وی را جهت انتقال به مراکز درمانی به تیم اورژانس تحویل دادند. در پایان، نیروهای آتشنشانی با ایمنسازی محل حادثه، از بروز خطرات احتمالی بیشتر جلوگیری کردند.