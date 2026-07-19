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پرداخت 114 میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مددجویان کمیته‌امداد قزوین

پرداخت 114 میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مددجویان کمیته‌امداد قزوین
کد خبر : 1815543
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معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از تخصیص 114میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار ودیعه مسکن برای خانواده های ولی نعمت در سال 1405 خبر داد .

به گزارش ایلنا از قزوین، مهدی کلهر بیان کرد: در سال جاری مبلغ  114 میلیارد و 500 میلیون تومان  تسهیلات ودیعه مسکن به خانواده های ولی نعمت تخصیص یافته است که با تعاملات صورت گرفته با بانکهای عامل تلاش می کنیم این تسهیلات در اسرع وقت به حساب خانواده های تحت حمایت واریز شود.

وی افزود: در حال حاضر 5100 خانواده تحت حمایت کمیته امداد قزوین  مستاجر هستند که با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها منازل مسکونی بخشی از این هزینه های را از طریق تسهیلات ودیعه مسکن جبران خواهد شد.

کلهر اضافه کرد: به طور میانگین مبلغ 200 تا 400 میلیون تومان  ودیعه مسکن برای این خانوارها در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط خانواده به ایشان تخصیص خواهد یافت.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد عنوان کرد: برای جبران بخشی از اجاره بهاء که به صورت ماهیانه توسط مستاجرین پرداخت میگردد نیز مبلغ 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که هر سه ماه یکبار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

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