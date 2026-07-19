به گزارش ایلنا از قزوین، مهدی کلهر بیان کرد: در سال جاری مبلغ 114 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن به خانواده های ولی نعمت تخصیص یافته است که با تعاملات صورت گرفته با بانکهای عامل تلاش می کنیم این تسهیلات در اسرع وقت به حساب خانواده های تحت حمایت واریز شود.

وی افزود: در حال حاضر 5100 خانواده تحت حمایت کمیته امداد قزوین مستاجر هستند که با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها منازل مسکونی بخشی از این هزینه های را از طریق تسهیلات ودیعه مسکن جبران خواهد شد.

کلهر اضافه کرد: به طور میانگین مبلغ 200 تا 400 میلیون تومان ودیعه مسکن برای این خانوارها در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط خانواده به ایشان تخصیص خواهد یافت.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد عنوان کرد: برای جبران بخشی از اجاره بهاء که به صورت ماهیانه توسط مستاجرین پرداخت میگردد نیز مبلغ 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که هر سه ماه یکبار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

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