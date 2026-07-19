به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در نشست ستاد مدیریت بحران استان با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در جریان حملات اخیر دشمن به استان ارائه کرد و اظهار داشت: هرمزگان در جریان جنگ تحمیلی اخیر از جمله استان‌هایی بود که بیشترین حجم حملات را تجربه کرد و پس از تهران، بیشترین میزان تعرضات دشمن در بخش‌های مختلف متوجه این استان، به‌ویژه جزایر و مناطق ساحلی، بود.

وی با اشاره به شرایط حساس استان در روزهای جنگ افزود: در طول این دوره، حملات متعددی به جزایر و زیرساخت‌های هرمزگان انجام شد، اما با رشادت نیروهای مسلح، همراهی مردم و مدیریت منسجم دستگاه‌های اجرایی، امنیت استان حفظ شد و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به نمایش درآمد.

استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید، به‌ویژه شهید تنگسیری، تصریح کرد: نقش نیروهای مسلح در دفاع از امنیت کشور و حفظ موقعیت راهبردی تنگه هرمز بسیار تعیین‌کننده بود و دشمن نتوانست به اهداف خود در ایجاد ناامنی و اخلال در این منطقه دست یابد.

تداوم خدمات‌رسانی و مدیریت بحران در شرایط جنگ

آشوری با اشاره به اقدامات استانداری و دستگاه‌های اجرایی در روزهای بحران گفت: در همان ساعات اولیه حملات، تمامی ظرفیت‌های مدیریتی استان برای تأمین نیازهای اساسی مردم، پشتیبانی از جزایر، تأمین آب، سوخت، کالاهای اساسی و استمرار خدمات بسیج شد و تصمیمات لازم با سرعت و هماهنگی کامل اتخاذ شد.

وی افزود: با وجود اختلال در برخی مسیرهای ارتباطی و شرایط خاص کشور، انسجام میان ارکان حاکمیت، نیروهای نظامی، امنیتی، امدادی و مدیران اجرایی باعث شد تصمیم‌گیری‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند و مدیریت بحران با کمترین آسیب انجام شود.

فعالیت بنادر و تجارت بدون توقف ادامه یافت

استاندار هرمزگان با اشاره به نقش راهبردی بنادر استان در اقتصاد کشور اظهار داشت: همزمان با شرایط جنگی، قرارگاه اقتصادی استان تشکیل شد و همه دستگاه‌های مرتبط برای حفظ جریان تجارت و خدمات بندری پای کار آمدند.

وی خاطرنشان کرد: بندر شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری کشور، با وجود تهدیدها و حملات دشمن، به فعالیت خود ادامه داد و عملیات جابه‌جایی کالا بدون وقفه انجام شد.

آشوری با بیان اینکه ظرفیت بنادر هرمزگان نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد، افزود: در طول ۱۲ روز جنگ، میلیون‌ها تن کالا از طریق بنادر استان جابه‌جا شد و روند صادرات، واردات و تأمین کالاهای اساسی با مدیریت مناسب ادامه یافت تا آرامش بازار حفظ شود.

کمترین چالش امنیتی با همراهی مردم و دستگاه‌ها

استاندار هرمزگان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، انسجام کامل میان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اجرایی و مشارکت مردم بود که موجب شد استان هرمزگان کمترین مشکل امنیتی را تجربه کند.

وی گفت: دشمن تلاش داشت با ایجاد ناامنی روانی و اخلال در زندگی مردم، اهداف خود را دنبال کند، اما هوشیاری مردم، همراهی نهادهای مدنی و همکاری همه دستگاه‌ها این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.

پشتیبانی مردمی از نیروهای مسلح

آشوری با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح اظهار داشت: با دستور رئیس‌جمهور، ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از نیروهای مسلح و تأمین نیازهای آنان سازماندهی شد و این پشتیبانی در بخش‌های مختلف، از جمله جزایر، به‌صورت مستمر ادامه داشت.

وی افزود: مردم هرمزگان بار دیگر نشان دادند که در شرایط سخت، در کنار نیروهای مسلح و نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و این همدلی یکی از مهم‌ترین عوامل عبور موفق استان از بحران بود.

بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده

استاندار هرمزگان با اشاره به سرعت بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده گفت: هر جا دشمن به زیرساخت‌های استان آسیب وارد کرد، مدیران و نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل شدند و خدمات را به حالت عادی بازگرداندند.

وی به بازگشایی سریع مسیرهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: در یکی از محورهای مهم استان، کمتر از چند ساعت پس از حمله دشمن، مسیر برای تردد بازگشایی شد و در سایر بخش‌ها نیز عملیات بازسازی با سرعت و هماهنگی مثال‌زدنی انجام گرفت.

آشوری در پایان از حمایت‌های رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اعضای دولت، نیروهای مسلح، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و خدمات‌رسان و همچنین مردم هرمزگان قدردانی کرد و گفت: تجربه این روزهای سخت نشان داد هر زمان انسجام ملی، همدلی مردم و مدیریت جهادی در کنار هم قرار گیرد، می‌توان از دشوارترین بحران‌ها نیز با موفقیت عبور کرد.

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