به گزارش ایلنا، عوض نخست در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل و فرماندار سرعین اظهار کرد: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، زمین مورد نیاز برای احداث کمپ تیم‌های ملی از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به صورت موقت در اختیار اداره‌کل ورزش و جوانان استان قرار می‌گیرد تا پس از طی مراحل قانونی، فرآیند انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی پروژه انجام شود.

وی احداث کمپ تیم‌های ملی در سرعین را از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه ورزش استان برشمرد و افزود: اجرای این پروژه زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش ظرفیت میزبانی از اردوهای تیم‌های ملی و تقویت جایگاه سرعین به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ورزشی کشور را فراهم می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل همچنین از بررسی روند اجرای طرح جان‌پناه منطقه قره‌مسجد سرعین در این نشست خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، اقدامات لازم برای تعیین پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی این طرح نیز در دستور کار قرار گرفت.

نخست با اشاره به برنامه توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی شهرستان سرعین افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به تأمین و واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث زمین‌های چمن مینی‌فوتبال در روستاهای این شهرستان اقدام خواهد کرد تا مراحل اجرایی این پروژه‌ها از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان دنبال شود.

وی توسعه سرانه فضاهای ورزشی، ایجاد امکانات مناسب برای جوانان و نوجوانان و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی ورزشی را از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان عنوان کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های ورزشی در شهرستان سرعین با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

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