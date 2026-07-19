اجرای پروژه انتقال آب شرب تفرجگاه ائل باغی با صرف ۱۰۰ میلیارد ریال
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: پروژه تامین برق چاه عمیق و انتقال آب شرب تفرجگاه ائلباغی با صرف بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیامک آسیایی، با بیان اینکه تفرجگاه ائل باغی از مراکز تفریحی تبریز برای گذران اوقاف فراغت و انجام فعالیت های ورزشی است، افزود: این پروژه در راستای ارتقای زیرساختهای خدماتی و تامین پایدار آب مورد نیاز این مجموعه اجرا شده است.
وی اظهار کرد: در اجرای این پروژه، عملیات جانمایی و نصب تیرهای برق در مسیر چاه عمیق به طول یک هزار و ۲۰۰ متر اجرا و تجهیزات مورد نیاز شامل یک دستگاه ترانس هوایی ۲۰۰ کیلوولت آمپر (KVA)، تابلو سنجش ۴۵۰ آمپر و تابلو پمپ اینورتر ۲۵۰ آمپر نیز نصب و راهاندازی شد.
آسیایی، با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای زیرساختهای خدماتی این مجموعه گردشگری ادامه داد: با تامین برق پایدار چاه عمیق، امکان انتقال آب شرب به تفرجگاه ائلباغی فراهم شده است که این اقدام علاوه بر تامین نیازهای خدماتی و رفاهی شهروندان و گردشگران، نقش موثری در افزایش پایداری شبکه آبرسانی، ارتقای کیفیت نگهداری فضای سبز و بهبود خدماترسانی در این مجموعه ایفا خواهد کرد.
وی یادآور شد: مجموعه تفرجگاهی ائل باغی از مراکز مهم گردشی و تفریحی کوهستانی کلانشهر تبریز است که همه روزه پذیرای جمع زیادی از شهروندان و میهمانان از اقصی نقاط کشور ایران است و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی بیشتر در این مجموعه ضروری است.