فردی در دورود مادربزرگ و خاله خود را به قتل رساند

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر قتل ۲ نفر بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان دورود در محل حاضر شدند که براساس مشاهدات اولیه مادر و دختری به وسیله چاقو به قتل رسیده بودند.

در این حادثه قاتل با استفاده از چاقو به این افراد حمله‌ور و پس از صدمه و مرگ آن‌ها متواری شده بود که پلیس کمتر از یک ساعت وی را با اشراف اطلاعاتی و اقدامات لازم شناسایی و دستگیر کرد.

متهم در اعترافات خود انگیزه قتل مادربزرگ و خاله را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

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