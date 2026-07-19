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فردی در دورود مادربزرگ و خاله خود را به قتل رساند

فردی در دورود مادربزرگ و خاله خود را به قتل رساند
کد خبر : 1815498
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مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: فردی در شهرستان دورود با استفاده از سلاح سرد مادربزرگ و خاله خود را به قتل رساند.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر قتل ۲ نفر بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان دورود در محل حاضر شدند که براساس مشاهدات اولیه مادر و دختری به وسیله چاقو به قتل رسیده بودند. 

در این حادثه قاتل با استفاده از چاقو به این افراد حمله‌ور و پس از صدمه و مرگ آن‌ها متواری شده بود که پلیس کمتر از یک ساعت وی را با اشراف اطلاعاتی و اقدامات لازم شناسایی و دستگیر کرد. 

متهم در اعترافات خود انگیزه قتل مادربزرگ و خاله را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

 

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