شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان اعلام شد/بخشودگی تا ۹۸ درصدی جرایم ماده۲۲

به گزارش ایلنا در البرز، رضا برهانی‌نیا با اشاره به بخشنامه ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ تا زمستان ۱۴۰۳ را در مهلت‌های تمدیدشده تسلیم کرده‌اند، اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مربوطه در مهلت‌های مقرر اقدام نکرده‌اند، با رعایت شرایط تعیین‌شده می‌توانند از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بهره‌مند شوند.

وی افزود: چنانچه مودیان تا تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره‌های مذکور و آن بخش از جرایم موضوع ماده ۲۲ که با بخشودگی آن موافقت نمی‌شود اقدام کنند، حداکثر معادل ۹۸ درصد میزان بخشودگی تعیین‌شده در بخشنامه مربوط، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز ادامه داد: همچنین در صورتی که مودیان تا تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مذکور و بخش باقی‌مانده جرایم اقدام کنند، حداکثر معادل ۹۴ درصد میزان بخشودگی اعلام‌شده در بخشنامه، از جرایم آنان بخشوده خواهد شد.

برهانی‌نیا خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه، چنانچه با استناد به اسناد و مدارک مثبت احراز شود که مودیان درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت را در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی مذکور اظهار نکرده‌اند، جرایم پرداخت‌نشده موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مربوط به درآمدهای مذکور، با رعایت شرایط مقرر، مشمول بخشودگی معادل ۳۰ درصد میزان بخشودگی جرایم موضوع بخشنامه خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین در صورتی که مودیان در خصوص برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، با اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به توافق برسند و موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشود، مقررات بند ۶ بخشنامه مذکور در مورد آنان جاری نخواهد بود.

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