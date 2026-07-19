به گزارش ایلنا، سعید حسام‌پور با اعلام موضوع علمی سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ اظهار کرد: مرکز حافظ‌شناسی مطابق سنت هرساله خود، موضوع محوری این رویداد را برای مهرماه ۱۴۰۵ با عنوان «حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی» انتخاب کرده است و از تمامی پژوهشگران، حافظ‌پژوهان و علاقه‌مندان دعوت می‌کند مطالعات و پژوهش‌های خود را با تمرکز بر این محور انجام داده و ارائه کنند.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل شعر حافظ در فرهنگ و هنر ایران و جهان افزود: شعر حافظ تنها مجموعه‌ای از واژه‌ها نیست، بلکه معماری باشکوهی از اندیشه، معنا و زیبایی‌شناسی است که مرزهای زبان را درنوردیده و به سرچشمه‌ای زاینده برای خلق آثار بدیع هنری و ادبی تبدیل شده است.

مدیر مرکز حافظ‌شناسی ادامه داد: سخن حافظ در گذر سده‌ها، جان‌مایه بسیاری از اصیل‌ترین آفرینش‌های هنری بوده و از جلوه‌های ماندگار خوشنویسی، نگارگری و تذهیب گرفته تا موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات معاصر ایران و جهان، حضور و تأثیر خود را نشان داده است.

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ با تمرکز بر این موضوع در پی واکاوی پیوند عمیق و چندسویه شعر حافظ با عرصه‌های مختلف هنر و ادبیات است، گفت: این رویداد فرصتی برای ارائه خوانشی تازه از حضور آشکار و پنهان حافظ در سپهر هنر و ادبیات و بررسی این پرسش است که چگونه اندیشه و کلام او پس از گذشت بیش از هفت قرن، همچنان الهام‌بخش آفرینش، تأویل و نوآوری در حوزه‌های مختلف هنری و ادبی باقی مانده است.

حسام‌پور همچنین از هنرمندان، اندیشه‌وران، حافظ‌پژوهان و پژوهشگران رشته‌های مختلف در داخل و خارج از کشور دعوت کرد پژوهش‌های مرتبط با موضوع اعلام‌شده را در قالب مقاله، حداکثر تا نیمه شهریورماه ۱۴۰۵ به نشانی info.hafezstudies@gmail.com ارسال کنند تا پس از ارزیابی علمی، در برنامه‌های سی‌امین یادروز بین‌المللی حافظ مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه مهم‌ترین محورهای پیشنهادی این دوره از یادروز حافظ را تشریح کرد و گفت: تجلی شعر حافظ در هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، نقاشی‌خط و گرافیک معاصر؛ پیوند شعر حافظ و موسیقی شامل تأثیر اوزان و مفاهیم حافظ در موسیقی ردیف‌دستگاهی، تصنیف‌سازی، آواز و موسیقی معاصر؛ تجلی شعر و اندیشه حافظ در معماری؛ بازتاب شعر و شخصیت حافظ در ادبیات داستانی شامل رمان، داستان کوتاه و روایت‌های مدرن؛ حافظ و ادبیات کودک و نوجوان؛ حافظ در هنرهای نمایشی و سینما شامل اقتباس‌های دراماتیک، نمایشنامه‌ها، آثار دیداری و شنیداری، هنر دیجیتال و موشن‌گرافیک؛ همچنین حافظ در هنرهای سنتی و صنایع دستی مانند فرش‌بافی، کاشی‌کاری و قلم‌زنی از جمله محورهای پیشنهادی این دوره است.

مرکز حافظ‌شناسی، نهادی مستقل فرهنگی و علمی است که از سال ۱۳۷۵ با هدف توسعه پژوهش‌های تخصصی درباره زندگی، اندیشه و شعر حافظ در شیراز فعالیت می‌کند.

این مرکز با گردآوری منابع تخصصی، حمایت از پژوهش‌های حافظ‌پژوهی، برگزاری نشست‌های علمی، انتشار آثار پژوهشی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی، نقش مهمی در گسترش مطالعات حافظ‌شناسی ایفا کرده است.

همزمان با تأسیس مرکز حافظ‌شناسی، بیستم مهرماه با عنوان «یادروز حافظ» نام‌گذاری و در تقویم ملی ایران ثبت شد. نخستین همایش بین‌المللی «یادروز حافظ» نیز سال ۱۳۷۶ در شیراز برگزار شد و پس از آن، هر سال در بیستم مهرماه، مراسم بین‌المللی یادروز حافظ همزمان در شیراز و دیگر شهرهای مهم ایران و جهان برگزار می‌شود.

یادروز حافظ یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود که در آن حافظ‌پژوهان و استادان حافظ‌شناس از ایران و دیگر نقاط جهان گردهم می‌آیند تا تازه‌ترین دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب موضوع محوری هر دوره ارائه کنند.

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