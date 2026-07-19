مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛
رکوردشکنی راه و شهرسازی فارس در جذب اعتبارات ملی/ بیش از ۲۰۰ درصد منابع مصوب جذب شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از کسب رتبه برتر کشور در جذب اعتبارات ملی خبر داد و گفت: این ادارهکل با تأمین ۸.۶ همت منابع مالی شامل ۴.۶ همت اعتبارات ملی، ۲.۸ همت تسهیلات ماده ۵۶ و ۱.۲ همت اعتبار در قالب مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، گام بلندی در تأمین منابع مالی پروژههای زیربنایی استان برداشته است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس اظهار کرد: دریافت تسهیلات ماده ۵۶ برای پروژهها و محورهای مواصلاتی استان با همکاری بانکهای عامل در دست پیگیری است و فرآیند نهایی تأمین این منابع با جدیت دنبال میشود.
محمدمهدی عبداللهی،افزود: با تلاشها و پیگیریهای انجامشده، بیش از ۲۰۰ درصد اعتبارات مصوب جذب شده که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای استان فارس در جذب و تأمین منابع مالی برای اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی است.
عبداللهی اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات ملی مصوب ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس ۳.۶ همت بود که با برنامهریزی، پیگیریهای مستمر و تعامل مؤثر با وزارت راه و شهرسازی، ۴.۶ همت اعتبار ملی برای اجرای پروژههای عمرانی استان جذب شد و این ادارهکل موفق شد رتبه برتر کشور در جذب اعتبارات ملی را به دست آورد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس تحقق این دستاورد را حاصل همافزایی و حمایت مجموعه دولت دانست و تصریح کرد: جذب این حجم از منابع مالی با پیگیریهای مستمر دکتر امیری، استاندار فارس، نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین اهتمام ویژه سرکار خانم دکتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حمایت از پروژههای زیربنایی استان محقق شده است.
وی ادامه داد: حمایتها و پیگیریهای صورتگرفته نقش مؤثری در تأمین منابع مالی و شتاببخشی به اجرای طرحهای عمرانی استان داشته و زمینه تحقق برنامههای توسعهای در حوزه راه و شهرسازی را فراهم کرده است.
عبداللهی با اشاره به دیگر منابع مالی در دست تأمین برای پروژههای استان گفت: در کنار اعتبارات ملی جذبشده، ۲.۸ همت تسهیلات از محل ماده ۵۶ و ۱.۲ همت اعتبار در قالب مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز برای پروژههای راه و بزرگراهی استان در دست پیگیری و تأمین است که با نهایی شدن آن، مجموع منابع مالی پروژههای استان به ۸.۶ همت خواهد رسید.
وی با اشاره به آثار این تأمین منابع مالی بر روند اجرای پروژهها اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی استان با حضور مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی به بهرهبرداری رسید و با تداوم روند تأمین اعتبارات، تا پایان امسال نیز بیش از ۱۰۰ کیلومتر دیگر از پروژههای بزرگراهی و راههای اصلی استان آماده افتتاح خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: هماکنون حدود ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در نقاط مختلف استان در دست اجراست و تأمین این منابع مالی نقش مهمی در شتاببخشی به تکمیل پروژهها، ارتقای ایمنی راهها، توسعه زیرساختهای حملونقل و تکمیل کریدورهای ارتباطی استان خواهد داشت.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ملی و استانی، روند تأمین منابع مالی و اجرای پروژههای عمرانی را با جدیت دنبال میکند تا طرحهای راهسازی و بزرگراهی استان در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.