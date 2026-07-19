مدیرکل میراث فارس تأکید کرد؛
آینده گردشگری در گرو روایتگری و خلق تجربه انسانی است/هوش مصنوعی رقیب راهنمایان نیست
دوره توانمندسازی و بازآموزی منابع انسانی گردشگری با محوریت ارتقای دانش و مهارت راهنمایان گردشگری در سالن گلستان مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدی شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در این نشست با اشاره به شتاب تحولات فناوری و گسترش روزافزون هوش مصنوعی اظهار کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با انبوهی از دادهها و اطلاعات مواجه است؛ اطلاعاتی که هوش مصنوعی میتواند در کوتاهترین زمان و با دقت بالا در اختیار مخاطبان قرار دهد. از اینرو، مزیت رقابتی راهنمایان گردشگری دیگر صرفاً در انتقال اطلاعات تاریخی، جغرافیایی یا فرهنگی خلاصه نمیشود.
وی با بیان اینکه مأموریت راهنمایان گردشگری در آینده، خلق تجربه و معنا برای مخاطبان خواهد بود، افزود: گردشگری امروز بیش از آنکه به دنبال دریافت داده باشد، در جستوجوی تجربهای متفاوت، شخصی و ماندگار است. اگر یک گردشگر بتواند تنها با استفاده از تلفن همراه خود، اطلاعات مربوط به تخت جمشید، آرامگاه سعدی یا دیگر آثار تاریخی را مطالعه کند، این راهنمای گردشگری است که باید بتواند او را در فضای تاریخ قرار دهد، تخیلش را فعال کند و میان انسان امروز و میراث فرهنگی پیوندی عاطفی ایجاد کند.
مریدی با تأکید بر اینکه فناوری هرگز جایگزین تجربه انسانی نخواهد شد، گفت: همانگونه که تماشای فیلم یک بنای تاریخی هرگز جای حضور در آن مکان را نمیگیرد، دریافت اطلاعات نیز نمیتواند جای احساس، همدلی و تجربه زیستن در یک فضای تاریخی را پر کند. هنر راهنمای گردشگری این است که روایت را به تجربه تبدیل کند؛ تجربهای که در ذهن و احساس مخاطب باقی بماند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس یکی از مهمترین مهارتهای راهنمایان گردشگری را شناخت دقیق مخاطب دانست و تصریح کرد: روایت یک مقصد برای همه گردشگران نمیتواند یکسان باشد. گروههایی مانند معماران، پزشکان، پژوهشگران، دانشجویان یا خانوادهها، هر کدام با دغدغهها، علایق و پیشفرضهای متفاوتی سفر میکنند و راهنمای حرفهای باید متناسب با ویژگیهای هر گروه، روایت خود را بازآفرینی کند. مخاطب تعیین میکند چه چیزی باید گفته شود و چگونه باید بیان شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مباحث زبانشناسی در حوزه ارتباط با گردشگران اظهار داشت: ارتباط مؤثر تنها در بیان واژهها و جملهها خلاصه نمیشود؛ بلکه در پس هر جمله، لایهای از معنا، فرهنگ و تجربه نهفته است و آنچه بر مخاطب اثر میگذارد، شیوه انتقال این معناست.
مریدی ادامه داد: بخش مهمی از فرهنگ ایرانی نیز در ظرافتهای معنایی، تعارفها، اشارات، لحن گفتار و حتی زبان بدن شکل گرفته است؛ ظرافتهایی که راهنمای گردشگری باید آنها را بشناسد و به مخاطبان خود منتقل کند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روایتهای متنوع در معرفی مقصدهای گردشگری اظهار کرد: شیراز برای هر مخاطب معنایی متفاوت دارد؛ برای برخی شهر شعر و ادب است، برای گروهی سرزمین حافظ و سعدی، برای عدهای نماد باغهای ایرانی، هنر، عشق، فرهنگ و مهماننوازی. نباید تلاش کنیم تنها یک روایت رسمی و ثابت از شیراز ارائه دهیم، بلکه باید اجازه دهیم هر راهنمای گردشگری با تکیه بر دانش، تجربه و نگاه خلاقانه خود، تصویری اصیل و اثرگذار از این شهر به گردشگران ارائه کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس خاطرنشان کرد: آنچه آینده حرفه راهنمایی گردشگری را تضمین میکند، صرفاً تسلط بر دانش تاریخی نیست؛ چراکه این دانش امروز در دسترس همگان قرار دارد. مزیت اصلی راهنمایان، توانایی روایتگری، ایجاد همدلی، برقراری ارتباط انسانی و خلق تجربهای است که هیچ سامانه هوشمندی قادر به بازتولید کامل آن نیست.
مریدی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتقای مهارتهای نرم در کنار آموزشهای تخصصی گفت: راهنمای گردشگری موفق کسی است که بتواند از دل تاریخ، فرهنگ و هویت یک سرزمین، روایتی زنده و الهامبخش خلق کند؛ روایتی که نهتنها اطلاعات، بلکه احساس تعلق، شناخت عمیقتر و خاطرهای ماندگار را برای گردشگر به همراه داشته باشد.
دوره توانمندسازی و بازآموزی منابع انسانی گردشگری با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندی فعالان این حوزه در استان فارس برگزار شد.