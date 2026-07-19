اصابت موشک آمریکایی به اطراف شادگان تلفاتی نداشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی هجوم دشمن تروریستی آمریکا به خاک کشورمان، یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت.