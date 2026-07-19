معاون امنیتی استاندار خوزستان:
اصابت موشک آمریکایی به اطراف شادگان تلفاتی نداشت
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت ولی تلفات جانی در پی نداشته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: در پی هجوم دشمن تروریستی آمریکا به خاک کشورمان، یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت.
وی افزود: این حمله هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان بیان کرد: اخبار تکمیلی در خصوص این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.