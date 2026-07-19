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فرماندار گتوند: شمار شهدای شهرستان در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر افزایش یافت

فرماندار گتوند: شمار شهدای شهرستان در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر افزایش یافت
کد خبر : 1815439
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فرماندار گتوند از شهادت یکی دیگر از شهروندان این شهرستان در پی تجاوزات آمریکا به بندرعباس خبر داد و گفت: با شهادت شاهین لطف‌آذر، تعداد شهدای گتوند در جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن آقایی، فرماندار شهرستان گتوند، اعلام کرد: «شاهین لطف‌آذر» متولد سال ۱۳۷۶ و از اهالی صالح‌شهر، در جریان تجاوزات آمریکا به بندرعباس به شهادت رسید.

وی با اشاره به افزایش شمار شهدای این شهرستان افزود: پیش از این نیز عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی‌خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردارپور و علی تاجبخش در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیده بودند.

آقایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان گتوند، بر پاسداشت ایثار و فداکاری آنان تأکید کرد و گفت نام و یاد این شهدا همواره در حافظه مردم منطقه ماندگار خواهد ماند.

 

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