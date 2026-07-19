شهردار ارومیه:
۶ پروژه بزرگ سرمایهگذاری ارومیه با بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست
شهردار ارومیه گفت: با حمایت استاندار آذربایجانغربی و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، ۶ پروژه بزرگ سرمایهگذاری، عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان در ارومیه در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیدین رحمانی رضائیه در گفت و گو با خبرنگاران، با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در توسعه سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران اظهار کرد: شهرداری ارومیه امروز بهعنوان یکی از مجموعههای پیشرو در اجرای طرح ملی «اینوا» شناخته میشود و پروژههای سرمایهگذاری با جدیت، برنامهریزی دقیق و سرعت مطلوب در حال اجرا هستند.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار آذربایجانغربی و اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: همراهی و پشتیبانی مقام عالی استان و اعضای شورای اسلامی شهر نقش مهمی در پیشبرد پروژههای سرمایهگذاری، عمرانی و خدماتی داشته و این همدلی زمینهساز تحقق برنامههای توسعهای مدیریت شهری شده است.
شهردار ارومیه با اشاره به عزم جدی مدیریت شهری برای تکمیل پروژههای بزرگ سرمایهگذاری گفت: هدف اصلی شهرداری، بهرهبرداری از پروژههای شاخص و ایجاد زیرساختهای ماندگار برای توسعه اقتصادی، رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات شهری است.
رحمانی رضائیه در تشریح آخرین وضعیت پروژههای سرمایهگذاری شهرداری ارومیه اظهار کرد: پروژه سرمایهگذاری خیابان غذا با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و هماکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از جمله پروژههای پیشرو در حوزه سرمایهگذاری شهری محسوب میشود.
وی ادامه داد: پروژه «دنیای بازی و مرکز بازیهای دیجیتال» نیز با سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی در حال اجراست و تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
رحمانی رضاییه ادامه داد:این پروژه پس از بهرهبرداری میتواند به یکی از مراکز مهم تفریحی و فناوری شهر تبدیل شود.
شهردار ارومیه با اشاره به پروژه بزرگ ساماندهی و بهرهبرداری از رودخانه شهرچایی اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی گفت:اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه گردشگری، احیای فضای شهری و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری خواهد داشت.
رحمانی رضائیه افزود: پروژه احداث میدان جدید میوه و ترهبار ارومیه نیز با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست و تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی همچنین به پروژه احیای فاز دوم مجتمع تجاری ـ مسکونی سیتادیوم اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان و با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد در حال اجراست و با تکمیل آن، یکی از بزرگترین پروژههای اقتصادی و تجاری شمالغرب کشور به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهردار ارومیه در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری با بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری، تعامل با بخش خصوصی و حمایت مسئولان استانی، مسیر توسعه پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را با قدرت ادامه خواهد داد.