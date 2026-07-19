رقابت ۷۰ دختر شناگر البرزی در مرحله استانی به پایان رسید

به گزارش ایلنا از البرز، علی خادمی اظهار کرد: مسابقات شنای قهرمانی دختران استان با هدف شناسایی استعدادهای برتر و ارتقای سطح کیفی این رشته ورزشی، با حضور دانش‌آموزان ورزشکار استان در استخر امام علی(ع) کرج برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها به منظور انتخاب تیم استان البرز برای حضور در مسابقات قطب ۲ کشوری برگزار شد و در جریان آن، نمایندگان شهرستان‌ها و نواحی مختلف آموزش و پرورش استان رقابتی نزدیک و تماشایی را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش البرز خاطرنشان کرد: نفرات برتر هر ماده به عنوان اعضای تیم منتخب استان البرز به رقابت‌های کشوری اعزام خواهند شد.

خادمی با اشاره به نتایج این رقابت‌ها گفت: در ماده ۱۰۰ متر آزاد، یسنا ردکا از آموزش و پرورش ناحیه ۲، رونیا شیری از ناحیه ۳ و ملیسا تیمورپور از ناحیه ۴ کرج به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در ماده ۱۰۰ متر قورباغه نیز آنوشا رحیمیان و ماهک سلطان‌آبادی از آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرج و النا سادات فرخی از ساوجبلاغ موفق به کسب عنوان برتر شدند.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان البرز افزود: در ماده ۵۰ متر پروانه، یسنا ردکا، رونیا شیری و رونیا حاج‌احمدی از نواحی ۲ و ۳ کرج و در ماده ۵۰ متر آزاد نیز یسنا ردکا از ناحیه ۲، رونیا شیری از ناحیه ۳ و ملیسا تیمورپور از ناحیه ۴ کرج به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

خادمی بیان کرد: در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی نیز ملیسا تیمورپور از ناحیه ۴، رونیا شیری از ناحیه ۳ و اسرا رهبر از ناحیه ۱ کرج و در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت، اسرا رهبر از ناحیه ۱، النا سادات فرخی از ساوجبلاغ و ثمین جانی‌پور از ناحیه ۲ کرج انتخاب شدند.

وی گفت: در ماده ۵۰ متر کرال پشت نیز النا سادات فرخی از ساوجبلاغ، اسرا رهبر از ناحیه ۱ و ملیسا تیمورپور از ناحیه ۴ کرج عناوین برتر را به دست آوردند.

خادمی ادامه داد: در ماده ۱۰۰ متر پروانه نیز یسنا ردکا از ناحیه ۲، رونیا شیری از ناحیه ۳ و رونیا حاج‌احمدی از ناحیه ۲ کرج و در ماده ۵۰ متر قورباغه، یسنا ردکا، آنوشا رحیمیان و ماهک سلطان‌آبادی، هر سه از ناحیه ۲ کرج، موفق به کسب امتیاز و قرار گرفتن در جمع نفرات برتر شدند.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش البرز در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات مرحله استانی شنای دانش‌آموزان دختر استان به صورت یک‌روزه برگزار شد و ۲۰ بانوی داور باتجربه رشته شنا، قضاوت این رقابت‌ها را بر عهده داشتند.

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