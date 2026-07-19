به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، پنجاه‌ویکمین و پنجاه‌ودومین جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، معاون امور صنایع اداره‌کل صمت و جمعی از اعضای کارگروه در سالن کنفرانس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت عملکرد بانک‌های عامل استان در زمینه پرداخت تسهیلات و اجرای مصوبات مرتبط با حمایت از بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات، تسهیل فرآیند تأمین مالی و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی تأکید کردند.

همچنین پرونده‌ها و مشکلات ۸ واحد صنعتی استان در حوزه‌هایی از جمله تأمین سرمایه در گردش، دریافت تسهیلات، رفع موانع بانکی و مسائل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌ها و درخواست‌های مدیران واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسریع در روند فعالیت این واحدها اتخاذ شد.

برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با هدف حمایت از تولید، حفظ و تثبیت اشتغال، افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی و بهبود فضای کسب‌وکار، از جمله برنامه‌های مهم اقتصادی استان برای پشتیبانی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی به شمار می‌رود.

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