به گزارش ایلنا از همدان غلامرضا کلوندی صبح امروز در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه در سالن جلسات بهداشت و‌ درمان با تأکید بر جایگاه راهبردی ملایر در نظام سلامت استان اظهار کرد: نگاه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی به شهرستان ملایر نگاهی ویژه و توسعه‌محور است.

وی گفت: شهرستان ملایر به‌عنوان قطب درمانی جنوب استان، نقشی تعیین‌کننده در ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به مردم منطقه ایفا می‌کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به راه‌اندازی بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین(ع) همزمان با هفته دولت از تسریع در بهره‌برداری از بیمارستان خیرساز گوراب خبر داد.

وی با اشاره به پیگیری احداث ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان ملایر گفت: تملک زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی ملایر نیز از موضوعاتی است که پیگیر آن هستیم.

کلوندی با تأکید بر عزم جدی مدیریت دانشگاه برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی شهرستان افزود: اجرای این پروژه‌ها گامی مؤثر در افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، توسعه ظرفیت‌های درمانی جنوب استان و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود.

انتهای پیام/