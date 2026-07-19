فعالیت ۱۶ خانه‌ کودکان و نوجوانان در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، فریدالدین حجت‌الاسلامی با تشریح عملکرد معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان، اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۶ خانه کودکان و نوجوانان تحت نظارت بهزیستی در استان فعالیت دارند که نسبت به ۱۵ مرکز فعال در سال ۱۴۰۴، یک مرکز افزایش یافته و با این حال، تعداد فرزندان مقیم این مراکز در هر دو دوره ۱۶۸ نفر بوده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه فرزندخواندگی و امین موقت، افزود: در سال ۱۴۰۴، به دلیل شرایط ویژه ناشی از جنگ، ۸۳ کودک در قالب طرح امین موقت به خانواده‌های متقاضی سپرده شدند، در حالی که در سه‌ماهه نخست سال جاری چهار کودک از این طریق به خانواده‌های جایگزین واگذار شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه توانمندسازی و آماده‌سازی فرزندان برای ورود به زندگی مستقل از برنامه‌های محوری این سازمان است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۰ نفر از فرزندان تحت حمایت سازمان مستقل شدند و این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز به ۱۰ نفر خواهد رسید.

حجت‌الاسلامی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مراکز مداخله در بحران، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۱۸ نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شدند و در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۲۰۸ نفر خدمات تخصصی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه نظارت و پایش، سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹۷ پرونده مورد بررسی و پایش قرار گرفت و این تعداد در سه‌ماهه نخست سال‌جاری به ۲۰ پرونده رسیده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان همچنین با اشاره به فعالیت مراکز مثبت زندگی، گفت: در هر دو دوره، ۹ مرکز مثبت زندگی در حوزه سلامت اجتماعی فعال بوده‌اند. تعداد پرونده‌های برقرار شده در این مراکز نیز از ۲۲ پرونده در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ پرونده در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.

حجت‌الاسلامی اضافه کرد: توسعه خدمات خانواده‌محور، ارتقای کیفیت مراقبت از کودکان و نوجوانان، گسترش خدمات مداخله‌ای و توانمندسازی جامعه هدف، از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی استان در حوزه سلامت اجتماعی به شمار می‌رود.

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