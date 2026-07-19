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تأمین بیش از ۲۲۳ هزار قطعه تخم چشم‌زده در قزوین

تأمین بیش از ۲۲۳ هزار قطعه تخم چشم‌زده در قزوین
کد خبر : 1815351
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مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تأمین ۲۲۳ هزار و ۳۳۴ قطعه تخم چشم‌زده برای دو واحد تکثیر و پرورش آبزیان استان خبر داد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهری محمودی با اعلام این خبر گفت: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت تولید حمایت از واحدهای تکثیر و توسعه صنعت شیلات در استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: این تخم‌های چشم‌زده که از کشورهای دانمارک و اسپانیا تأمین شده‌اند، پس از انجام مراحل قانونی، قرنطینه‌ای و فنی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و در فرآیند تکثیر و تولید بچه‌ماهی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: تأمین این تخم‌ها با هدف پشتیبانی از فعالیت واحدهای تکثیر، افزایش ظرفیت تولید و استمرار چرخه پرورش آبزیان در استان انجام شده و نقش مهمی در تأمین نیاز واحدهای تولیدی ایفا می‌کند.

محمودی با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت شیلات، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید، ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید آبزیان و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بخش شیلات استان صورت گرفته و زمینه‌ساز رونق هرچه بیشتر آبزی‌پروری در قزوین خواهد بود.

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