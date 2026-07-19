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کاهش دو ساعته ساعت کاری ادارات هیرمند در روز یکشنبه ۲۸ تیر

کاهش دو ساعته ساعت کاری ادارات هیرمند در روز یکشنبه ۲۸ تیر
کد خبر : 1815328
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فرمانداری هیرمند از کاهش دو ساعته ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های این شهرستان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به دلیل تداوم گرمای هوا و مدیریت مصرف برق خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری شهرستان هیرمند اعلام کرد: براساس مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان و با توجه به تداوم گرمای هوا و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بانک‌های شهرستان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت تعجیل پایان می‌یابد.

بر این اساس، فعالیت ادارات و دستگاه‌های مشمول این تصمیم در ساعت ۱۱ به پایان خواهد رسید.

براساس این اطلاعیه، مراکز خدمات‌رسان و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی از این مصوبه مستثنی بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

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