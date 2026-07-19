به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا در سی‌وچهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به جایگاه جنوب در اقتصاد کشور اظهار داشت: جنوب تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و بنادر، صنایع، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و مسیرهای تجارت دریایی این منطقه، نقشی تعیین‌کننده در پایداری اقتصاد ملی دارند.

وی افزود: مردم جنوب با وجود تمامی دشواری‌ها و چالش‌های موجود، همچنان چراغ تولید، تجارت و اشتغال را روشن نگه داشته‌اند و علاوه بر پاسداری از مرزهای کشور، از جریان زندگی اقتصادی ایران نیز صیانت می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر اینکه تقویت بنیان‌های اقتصادی، مکمل امنیت و آرامش کشور است، گفت: هرچه تولید، تجارت و اشتغال پایدارتر باشد، امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز در جامعه تقویت خواهد شد.

صفا در ادامه سه مطالبه اصلی بخش خصوصی جنوب را مطرح کرد و نخستین خواسته را حضور مؤثر، فعال و میدانی دولت در استان‌های جنوبی دانست و اظهار داشت: فعالان اقتصادی و مردم این منطقه بیش از هر زمان دیگری به حضور مدیران تصمیم‌گیر و حل مسائل در میدان نیاز دارند و شرایط امروز اقتضا می‌کند تصمیمات متناسب با واقعیت‌های موجود و بدون تأخیر اتخاذ شود.

وی دومین مطالبه را تصویب و اجرای فوری بسته ویژه حمایت از اقتصاد جنوب عنوان کرد و افزود: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعطای تنفس در تعهدات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، حمایت از حفظ اشتغال و تضمین پایداری فعالیت بنادر، حمل‌ونقل، انرژی و زنجیره تأمین از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی است و مدیریت این وضعیت با سازوکارهای معمول امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین بر نقش اتاق ایران در ایجاد انسجام میان بخش خصوصی کشور تأکید کرد و گفت: اتاق ایران می‌تواند با بسیج ظرفیت تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور، صدای واحد بخش خصوصی را شکل داده، مطالبات فعالان اقتصادی را به‌صورت منسجم پیگیری کرده و در کنار دولت، پشتیبان اقتصاد جنوب باشد.

صفا با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پس از عبور از شرایط کنونی خاطرنشان کرد: بازسازی اقتصاد جنوب نباید به آینده موکول شود، بلکه از هم‌اکنون باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. بازسازی تنها به معنای توسعه زیرساخت‌ها نیست، بلکه حفظ بنگاه‌های اقتصادی، صیانت از سرمایه انسانی، بازگرداندن اعتماد و تقویت سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از جنوب، حمایت از آینده اقتصاد ایران است، تصریح کرد: امروز جنوب چشم‌انتظار ترحم نیست؛ چشم‌انتظار تصمیم است. جنوب درخواست امتیاز ندارد، بلکه خواستار پشتیبانی مؤثر برای تداوم تولید و تجارت است. اگر جنوب استوار بماند، اقتصاد ایران نیز با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.

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