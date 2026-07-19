خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ راننده 39 ساله جلوی چشم فرزندش با واژگونی نیسان

مرگ راننده 39 ساله جلوی چشم فرزندش با واژگونی نیسان
کد خبر : 1815285
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در جاده تاکستان به ضیاءآباد و فوت راننده جوان آن در حضور فرزند 12 ساله‌اش خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی از وقوع یک حادثه تلخ رانندگی در بامداد امروز یکشنبه بیست‌وهشتم تیر خبر داد و اظهار کرد: یک دستگاه وانت نیسان در جاده تاکستان به ضیاءآباد واژگون شد و راننده 39 ساله آن درست در حضور فرزند 12 ساله‌اش جان باخت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل اصلی این سانحه، نه سرعت غیرمجاز یا نقص فنی، بلکه یک سرماخوردگی به‌ظاهر ساده و مصرف داروهای رایج و بدون نسخه بوده است.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه پشت هر تصادف تنها یک خودرو و یک جاده نیست، گفت: یک غفلت، یک عادی‌انگاری و کم‌توجهی به هشدارها زمینه‌ساز اصلی این حوادث است.

تقی‌خانی عنوان کرد: حواس‌پرتی در رانندگی فقط به صحبت با تلفن همراه یا نگاه به صفحه نمایش محدود نمی‌شود؛ بلکه هر عاملی که ذهن راننده را از جاده جدا کند، مانند بیماری، تب، بدن‌درد، بی‌حالی یا مصرف داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش، می‌تواند زمان واکنش را به شدت کاهش دهد.

وی ادامه داد: حتی یک عطسه ناگهانی یا چند ثانیه سرفه کنترل خودرو را از دست راننده خارج می‌کند و در آن چند ثانیه خودرو مسافت قابل‌توجهی را بدون نظارت مؤثر طی می‌کند.

رئیس پلیس راه استان قزوین تأکید کرد: بسیاری از داروهای رایج برای سرماخوردگی، حساسیت یا سردرد، باعث کاهش سطح هوشیاری، گیجی و خواب‌آلودگی می‌شوند، بدون آنکه فرد متوجه شود. ترکیب بیماری، خستگی و دارو، یک زنجیره خطرناک ایجاد می‌کند که در نهایت به تأخیر در تشخیص، واکنش دیرهنگام و از دست رفتن کنترل خودرو منجر می‌شود.

تقی‌خانی اضافه کرد: همه رانندگان باید پیش از حرکت از خود بپرسند آیا ذهن و بدن من برای واکنش درست در جاده آماده است؛ پیام پلیس راه این است که رانندگی نیازمند هوشیاری کامل است و هیچ‌چیز، حتی یک سرماخوردگی ساده، نباید تمرکز راننده را مختل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل