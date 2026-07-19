مرگ راننده 39 ساله جلوی چشم فرزندش با واژگونی نیسان
رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در جاده تاکستان به ضیاءآباد و فوت راننده جوان آن در حضور فرزند 12 سالهاش خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی از وقوع یک حادثه تلخ رانندگی در بامداد امروز یکشنبه بیستوهشتم تیر خبر داد و اظهار کرد: یک دستگاه وانت نیسان در جاده تاکستان به ضیاءآباد واژگون شد و راننده 39 ساله آن درست در حضور فرزند 12 سالهاش جان باخت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد که عامل اصلی این سانحه، نه سرعت غیرمجاز یا نقص فنی، بلکه یک سرماخوردگی بهظاهر ساده و مصرف داروهای رایج و بدون نسخه بوده است.
فرمانده پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه پشت هر تصادف تنها یک خودرو و یک جاده نیست، گفت: یک غفلت، یک عادیانگاری و کمتوجهی به هشدارها زمینهساز اصلی این حوادث است.
تقیخانی عنوان کرد: حواسپرتی در رانندگی فقط به صحبت با تلفن همراه یا نگاه به صفحه نمایش محدود نمیشود؛ بلکه هر عاملی که ذهن راننده را از جاده جدا کند، مانند بیماری، تب، بدندرد، بیحالی یا مصرف داروهای خوابآور و آرامبخش، میتواند زمان واکنش را به شدت کاهش دهد.
وی ادامه داد: حتی یک عطسه ناگهانی یا چند ثانیه سرفه کنترل خودرو را از دست راننده خارج میکند و در آن چند ثانیه خودرو مسافت قابلتوجهی را بدون نظارت مؤثر طی میکند.
رئیس پلیس راه استان قزوین تأکید کرد: بسیاری از داروهای رایج برای سرماخوردگی، حساسیت یا سردرد، باعث کاهش سطح هوشیاری، گیجی و خوابآلودگی میشوند، بدون آنکه فرد متوجه شود. ترکیب بیماری، خستگی و دارو، یک زنجیره خطرناک ایجاد میکند که در نهایت به تأخیر در تشخیص، واکنش دیرهنگام و از دست رفتن کنترل خودرو منجر میشود.
تقیخانی اضافه کرد: همه رانندگان باید پیش از حرکت از خود بپرسند آیا ذهن و بدن من برای واکنش درست در جاده آماده است؛ پیام پلیس راه این است که رانندگی نیازمند هوشیاری کامل است و هیچچیز، حتی یک سرماخوردگی ساده، نباید تمرکز راننده را مختل کند.