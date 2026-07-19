آغاز واگذاری زمین در ناحیه صنعتی خفر/ لزوم توجه به طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم در دستور کار

به گزارش ایلنا در این نشست که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز حضور داشت، راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در شهرستان‌های جهرم و خفر بررسی شد.

تقدیر از حمایت‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر دکتر رضایی‌کوچی در رفع موانع توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های جهرم و خفر، اظهار داشت: همراهی رئیس کمیسیون عمران مجلس در پیگیری مسائل زیرساختی، تأمین منابع مالی و رفع مشکلات اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این مناطق داشته است.

برنهاد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های صنعتی، خواستار پیگیری ویژه برای تخصیص اعتبارات عمرانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی در چارچوب ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۵۴ قانون بودجه شد و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت قانونی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را تسریع کند.

طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم در دستور کار

برنهاد با بیان اینکه بخش عمده ظرفیت شهرک صنعتی جهرم تکمیل شده است، گفت: این شهرک به دلیل استقبال سرمایه‌گذاران، از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور استان فارس به شمار می‌رود و به همین دلیل اجرای طرح توسعه از طریق الحاق اراضی همجوار در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

وی افزود: مذاکرات لازم با مالکان اراضی انجام شده و فرآیندهای کارشناسی و قانونی طرح توسعه در حال پیگیری است تا با افزایش ظرفیت شهرک، امکان استقرار سرمایه‌گذاران جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و موقعیت راهبردی شهرستان جهرم را از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه صنعتی منطقه برشمرد و تأکید کرد: اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی جنوب استان فارس خواهد داشت.

تأمین آب پایدار؛ گامی مهم برای توسعه صنایع

در ادامه این نشست، موضوع تأمین آب پایدار شهرک صنعتی جهرم با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس مورد بررسی قرار گرفت.

برنهاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین آب این شهرک اظهار داشت: با قول مساعد مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، تأمین آب مورد نیاز شهرک صنعتی جهرم از خط انتقال سد سلمان فارسی پیگیری می شود.

وی تأکید کرد: تأمین آب پایدار، به‌ویژه برای واحدهای صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستقر در شهرک صنعتی جهرم، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه پایدار تولید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی است.

آغاز واگذاری اراضی در ناحیه صنعتی خفر

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از آغاز فرآیند واگذاری زمین در ناحیه صنعتی خفر خبر داد و گفت: این ناحیه صنعتی با مساحت ۵۰ هکتار، یکی از ظرفیت‌های جدید توسعه صنعتی استان فارس است که با وجود آغاز نشدن بهره‌برداری، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن اجرا شده است.

وی افزود: این ناحیه دارای یک حلقه چاه آب، شبکه برق‌رسانی به چاه، خط انتقال آب، حدود ۸۰ درصد شبکه داخلی آب، ۲۵ درصد شبکه برق و روشنایی و حدود ۷۰ درصد عملیات زیرسازی معابر است و با تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده، زمینه واگذاری اراضی و استقرار واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد.

ظرفیت‌های صنعتی شهرستان‌های جهرم و خفر

برنهاد با اشاره به ظرفیت‌های موجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی منطقه اظهار داشت: شهرک صنعتی جهرم با وسعت ۴۰ هکتار، دارای ۵۶ قرارداد واگذاری، ۳۶ واحد بهره‌بردار فعال، ۳ واحد غیرفعال و اشتغال مستقیم حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر است.

وی افزود: ناحیه صنعتی کوثر جهرم نیز با مساحت ۶۳ هکتار، دارای ۲۶ قرارداد واگذاری، ۸ واحد فعال، ۵ واحد غیرفعال و حدود ۱۵۰ نفر اشتغال است و با تکمیل زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی دارد.

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