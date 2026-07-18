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کاهش ساعت کاری 5 شهرستان استان ایلام در روز 28 تیر ماه

کاهش ساعت کاری 5 شهرستان استان ایلام در روز 28 تیر ماه
کد خبر : 1815161
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روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ادامه موج گرما و نیاز به مدیریت مصرف انرژی، ساعت پایان کار دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه 5 شهرستان ایلام را کاهش داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به منظور مدیریت مصرف انرژی، پایان ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز یکشنبه 28 تیر ماه برای شهرستان‌های دهلران و مهران با 2 ساعت کاهش همراه خواهد بود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: همچنین به منظور مدیریت مصرف انرژی، ساعت پایان کار برای ادارات، دستگاه‌های اجرایی اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه شهرستان‌های آبدانان، دره‌شهر و سیروان در روز یکشنبه 28 تیر ماه، یک ساعت کاهش یافته است.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام در اطلاعیه خود آورده است: نهادهای خدمت‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، بخش‌های عملیاتی و نیروهای نوبت‌کار از تصمیمات فوق مستثنی هستند و طبق روال معمول به فعالیت خواهند پرداخت.

در این اطلاعیه ذکر شده است: تصمیمات فوق با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان ایلام مبنی بر ادامه افزایش دمای هوا و استقرار موج گرما، به منظور مدیریت مصرف انرژی و همچنین بر پایه تصمیم ستاد مدیریت بحران استان ایلام اتخاذ شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از عموم شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان ایلام تقاضا می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی، به ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌ انرژی همکاری داشته باشند تا پیک تابستان با موفقیت پشت‌سر گذاشته شود.

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