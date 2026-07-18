مهار آتشسوزی مرکز انباشت نخاله و ضایعات شهر بابل پس از 36 ساعت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: آتشسوزی محل دپوی نخالهها و ضایعات شهر بابل بعد از تلاش 36 ساعته آتشنشانان مهار شد. این آتشسوزی گسترده که به علت دپوی نخالهها و کورهای شدن آتشسوزی در لایحههای زیرین، شعله گرفته بود بعد از ساعتها تلاش مستمر خاموش شد.
به گزارش ایلنا، مهدی اکبری افزود: محل دپوی زبالهها، نخالهها و سرشاخههای درختان در محدوده تالاب نیلوفر آبی شهر بابل، به علت سهلانگاری تعدادی معتاد دچار حادثه آتشسوزی گسترده شده بود. گزارش این حادثه آتشسوزی گسترده به سامانه 125 سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اعلام شده بود.
وی ادامه داد: برای مهار این آتشسوزی گسترده که از روز گذشته آغاز شده بود 20 آتشنشان به همراه 5 دستگاه خودروی آتشنشانی به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. چند دستگاه خودروی سنگین و بیلمکانیکی به همراه لودر نخالهها را باز کردند تا لایههای زیرین آتش توسط آتشنشانان شهرداری بابل خاموش شود.