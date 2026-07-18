به گزارش ایلنا، مهدی اکبری افزود: محل دپوی زباله‌ها، نخاله‌ها و سرشاخه‌های درختان در محدوده تالاب نیلوفر آبی شهر بابل، به علت سهل‌انگاری تعدادی معتاد دچار حادثه آتش‌سوزی گسترده شده بود. گزارش این حادثه آتش‌سوزی گسترده به سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اعلام شده بود.

وی ادامه داد: برای مهار این آتش‌سوزی گسترده که از روز گذشته آغاز شده بود 20 آتش‌نشان به همراه 5 دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. چند دستگاه خودروی سنگین و بیل‌مکانیکی به همراه لودر نخاله‌ها را باز کردند تا لایه‌های زیرین آتش توسط آتش‌نشانان شهرداری بابل خاموش شود.

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