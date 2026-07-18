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کاهش ساعت کاری ادارات خوزستان در یکشنبه؛ ادارات روز دوشنبه دورکار شدند

کاهش ساعت کاری ادارات خوزستان در یکشنبه؛ ادارات روز دوشنبه دورکار شدند
کد خبر : 1815096
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استانداری خوزستان با توجه به پیش‌بینی افزایش شدید دما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، از کاهش ساعت کاری ادارات در روز یکشنبه ۲۸ تیر و دورکاری دستگاه‌های اجرایی در روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر افزایش دما در اغلب مناطق استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و در راستای مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات‌رسانی، فعالیت ادارات استان در روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ خواهد بود.

همچنین بر اساس این تصمیم، تمامی ادارات استان در روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

بر اساس اعلام استانداری، مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدمات شهری شهرداری‌ها و سایر مراکز ضروری از این مصوبه مستثنی هستند و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌های استان و پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.

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