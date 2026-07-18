خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استانداری هرمزگان اعلام کرد:

27 تیر ماه اتفاق افتاد؛ حملات نظامی آمریکا به شهرستان سیریک در 3 نوبت

27 تیر ماه اتفاق افتاد؛ حملات نظامی آمریکا به شهرستان سیریک در 3 نوبت
کد خبر : 1815088
لینک کوتاه کپی شد.

استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی در بازه زمانی عصر روز شنبه 27 تیر ماه سال جاری در 3 نوبت به مناطقی در شهرستان سیریک حمله کرده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به زمان انجام این حملات اشاره شده و آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی، این حملات در ساعت‌های 12:30، 16:30 و 16:40 روز شنبه 27 تیر ماه انجام شده است.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به دلایل حملات فوق اشاره کرده و آورده است: شهرستان سیریک به دلیل اشرافیت به تنگه هرمز، یکی از اصلی‌ترین نقاط مورد حمله توسط دشمن آمریکایی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل