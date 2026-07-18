استانداری هرمزگان اعلام کرد:
27 تیر ماه اتفاق افتاد؛ حملات نظامی آمریکا به شهرستان سیریک در 3 نوبت
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی در بازه زمانی عصر روز شنبه 27 تیر ماه سال جاری در 3 نوبت به مناطقی در شهرستان سیریک حمله کرده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به زمان انجام این حملات اشاره شده و آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی، این حملات در ساعتهای 12:30، 16:30 و 16:40 روز شنبه 27 تیر ماه انجام شده است.
استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به دلایل حملات فوق اشاره کرده و آورده است: شهرستان سیریک به دلیل اشرافیت به تنگه هرمز، یکی از اصلیترین نقاط مورد حمله توسط دشمن آمریکایی است.