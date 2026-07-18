خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار ویژه شهرستان میناب خبر داد:

ضرورت بسیج تمامی امکانات درمانی برای رسیدگی به مصدومان حادثه تخریب پل رودان

ضرورت بسیج تمامی امکانات درمانی برای رسیدگی به مصدومان حادثه تخریب پل رودان
کد خبر : 1815081
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه شهرستان میناب بر بسیج تمامی امکانات درمانی و اجرایی شهرستان برای رسیدگی به مصدومان حادثه تخریب پل مسیر ارتباطی رودان به میناب تأکید کرده و گفت: روند درمان و حمایت از آسیب‌دیدگان این حادثه با جدیت در دستور کار قرار دارد و بسیار ضروری است.

به گزارش ایلنا، محمد رادمهر در جریان عیادت از مجروحان حادثه تخریب پل مسیر ارتباطی رودان به میناب که در بیمارستان حضرت ابوالفضل شهرستان میناب بستری هستند، افزود: رسیدگی ویژه به وضعیت مصدومان ضرورت دارد. کادر درمان تمامی ظرفیت‌های موجود را برای ارائه خدمات مطلوب پزشکی بکار گیرند.

وی بر حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیازهای درمانی و حمایتی مجروحان بسیج شده است و پیگیری‌های لازم تا بهبودی کامل تمامی مجروحان حملات تروریستی دشمن ادامه خواهد داشت.

معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه شهرستان میناب آخرین گزارش‌های درمانی و روند بهبودی مجروحان را با تیم‌های پزشکی و مسئولان بیمارستان بررسی کرده و اظهار داشت: با مصدومان این حملات تروریستی صمیمانه ابراز همدردی می‌کنیم. خدمت‌رسانی به مجروحان باید با حداکثر دقت و سرعت ادامه یابد.

رادمهر از نزدیک در جریان روند درمان و وضعیت عمومی مجروحان حملات تروریستی فوق قرار گرفته و تصریح کرد: تداوم هماهنگی میان مراکز درمانی و نهادهای مرتبط برای ارائه خدمات شایسته و بدون وقفه بسیار ضرورت دارد. تهاجم دشمن آمریکایی علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی بر ضرورت پیشگیری از دامن زدن به شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث و حملات تروریستی دشمن آمریکایی را تنها از طریق منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل