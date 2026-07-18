خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی پرونده ۴ واحد تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس

بررسی پرونده ۴ واحد تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس
کد خبر : 1815063
لینک کوتاه کپی شد.

ششصد و هفتمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با هدف بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی، به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست، با تعیین تکلیف پرونده ۴ واحد تولیدی و بررسی مسائل تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی، تصمیمات اجرایی برای تسریع روند تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به تصویب رسید.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت:رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد در گرو رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است. همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با رویکردی مسئله‌محور، همکاری مؤثر و تصمیم‌گیری سریع، زمینه فعالیت مستمر بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند

مسعود گودرزی، تصریح کرد: حمایت از تولید تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه راهبردی اساسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان فارس به شمار می‌رود.

کارگروه تسهیل، بازوی اجرایی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با تأکید بر نقش این کارگروه در بهبود فضای کسب‌وکار اظهار داشت:کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اجرایی برای حمایت از بخش تولید، صیانت از اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی است.

کریم مجرب، افزود: بررسی دقیق مسائل واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: رفع موانع تولید نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی است و مصوبات این کارگروه با هدف تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، تأمین مالی واحدها و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان تدوین و اجرایی می‌شود.

در این نشست، تکلیف پرونده ۴ واحد تولیدی و بررسی مسائل تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی، تصمیمات اجرایی برای تسریع روند تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به تصویب رسید.

لازم به ذکر است در این  نشست، موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی و مالیاتی، تمدید کارت‌های بازرگانی، بررسی درخواست تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های فعال در حوزه‌های تجهیزات مخابراتی، صنعت سیمان، صنایع غذایی، زنجیره تولید کشاورزی، دام و طیور و سایر بخش‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین پرونده‌های مطرح‌شده در کمیته تخصصی ذیل کارگروه بررسی و پس از تبادل نظر میان اعضا، مصوبات لازم برای رفع موانع، تسهیل فرآیند تولید و حفظ اشتغال در واحدهای اقتصادی به تصویب رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل