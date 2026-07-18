بررسی پرونده ۴ واحد تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس

به گزارش ایلنا، در این نشست، با تعیین تکلیف پرونده ۴ واحد تولیدی و بررسی مسائل تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی، تصمیمات اجرایی برای تسریع روند تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت عملی از تولیدکنندگان گفت:رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد در گرو رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است. همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با رویکردی مسئله‌محور، همکاری مؤثر و تصمیم‌گیری سریع، زمینه فعالیت مستمر بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند

مسعود گودرزی، تصریح کرد: حمایت از تولید تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه راهبردی اساسی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان فارس به شمار می‌رود.

کارگروه تسهیل، بازوی اجرایی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، با تأکید بر نقش این کارگروه در بهبود فضای کسب‌وکار اظهار داشت:کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اجرایی برای حمایت از بخش تولید، صیانت از اشتغال و افزایش بهره‌وری اقتصادی است.

کریم مجرب، افزود: بررسی دقیق مسائل واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: رفع موانع تولید نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی است و مصوبات این کارگروه با هدف تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، تأمین مالی واحدها و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان تدوین و اجرایی می‌شود.

در این نشست، تکلیف پرونده ۴ واحد تولیدی و بررسی مسائل تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی، تصمیمات اجرایی برای تسریع روند تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به تصویب رسید.

لازم به ذکر است در این نشست، موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی و مالیاتی، تمدید کارت‌های بازرگانی، بررسی درخواست تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های فعال در حوزه‌های تجهیزات مخابراتی، صنعت سیمان، صنایع غذایی، زنجیره تولید کشاورزی، دام و طیور و سایر بخش‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین پرونده‌های مطرح‌شده در کمیته تخصصی ذیل کارگروه بررسی و پس از تبادل نظر میان اعضا، مصوبات لازم برای رفع موانع، تسهیل فرآیند تولید و حفظ اشتغال در واحدهای اقتصادی به تصویب رسید.

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