مدیرکل راهداری استان خبر داد:
صرفهجویی 1200 میلیارد ریالی در فرایندهای راهداری استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی گفت: 1200 میلیارد ریال از طریق بهینهسازی فرایندهای تأمین مصالح در این ادارهکل صرفهجویی شده است. با بهرهگیری از همافزایی معاونت عمرانی استانداری و نهادهای نظارتی، قیمت خرید آسفالت به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: با اجرای عملیات تولید و لکهگیری توسط نیروهای داخلی و تجهیز ادارات تابعه مستقر در شهرستانها، قیمت هر تن آسفالت از 11 میلیون ریال به 10 میلیون و 100 هزار ریال کاهش پیدا کرد. این اقدام در کنار اجرای پروژههای جهادی، دستاورد مالی قابل توجهی برای استان به همراه داشت.
وی ادامه داد: با وجود تمام محدودیتهای اعتباری، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی هیچگاه پروژههای مهم را تعطیل نکرده و توانسته است با اقدامات جهادی، 70 کیلومتر راه احداثی و 20 کیلومتر روکش آسفالت را در مناطق روستایی به ثبت برساند که این آمار در مقایسه با سالهای گذشته کمسابقه است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: مسئولان و فرمانداران باید پیش از نهایی شدن تخصیص اعتبارات و تأمین نقدینگی، از اعلام وعدههای قطعی به روستائیان خودداری کنند. چرا که تحقق نیافتن این وعدهها، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و موجب وارد آمدن آسیب به بدنه اجرایی این استان میشود.