از عصر دوشنبه، موج ناپایداری وارد گلستان خواهد شد

به گزارش ایلنا از گلستان، مریم نیکزادفر افزود: از عصر دوشنبه، موج ناپایداری وارد استان خواهد شد و تا روز چهارشنبه، در بیشتر مناطق استان افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: امروز گنبدکاووس با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان بود. دمای هوا برای فردا نیز مشابه امروز پیش‌بینی شده است، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دمای هوا ۴ تا ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

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