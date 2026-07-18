کارشناس هواشناسی استان:
از عصر دوشنبه، موج ناپایداری وارد گلستان خواهد شد
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امروز در استان، ناپایداریهایی بهصورت بارشهای پراکنده و افزایش پوشش ابر مشاهده شد. همچنین، از فردا تا ظهر دوشنبه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از گلستان، مریم نیکزادفر افزود: از عصر دوشنبه، موج ناپایداری وارد استان خواهد شد و تا روز چهارشنبه، در بیشتر مناطق استان افزایش ابر و بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی گفت: امروز گنبدکاووس با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان بود. دمای هوا برای فردا نیز مشابه امروز پیشبینی شده است، اما در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، دمای هوا ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.