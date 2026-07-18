معاون استاندار لرستان:
احکام جایگزین حبس با عنوان رأی سبز صادر شود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: ما انتظار داریم در حوزه محیط زیست، احکام جایگزین حبس با عنوان «رأی سبز» صادر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز شنبه بیست و هفتم تیر ماه در نخستین جلسه کارگروه استانی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست لرستان با تأکید بر رویکرد اصلی این کارگروه، اظهار کرد: محیط زیست یک مؤلفه اساسی در امنیت و توسعه استان و کشور است و نباید آن را در حاشیه قرار دهیم. دوگانه توسعه و محیط زیست یک دوگانه آزاردهنده است؛ برخی تصور میکنند محیط زیست مانع توسعه است، اما باید بگویم توسعه بدون حمایت از محیط زیست، نه با سرعت رشد میکند و نه پایدار خواهد بود. محیط زیست با امنیت زیستی، سلامت عمومی، معیشت مردم، توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد.
وی با برشمردن چالشهای زیستمحیطی لرستان، گفت: ما در لرستان معضلات متعددی از جمله فشار بر منابع آب، خشکسالی، فرسایش خاک، آتشسوزی جنگلها و مراتع، تخریب زیستگاهها، گرد و غبار، ضعف مدیریت پسماند و کاهش تنوع زیستی را شاهد هستیم.
معاون سیاسی استاندار لرستان گفت: در این میان، فرهنگ و تغییر رفتار است که میتواند به یاری ما بیاید. وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، یعنی نگرش و رفتار. کار این کارگروه، تغییر نگرش و رفتار عمومی به سمت احترام به طبیعت، آب، خاک، شهر و روستاست.
پور علی تأکید کرد: موفقیت ما در این کارگروه، با تغییر نگرش و رفتار شهروندان سنجیده میشود؛ وگرنه هرچه بگوییم فرهنگ و تکرار کنیم، تا تغییری در رفتار ایجاد نشود، فقط شعار است.
وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور گفت: امروز کشور به این نتیجه رسیده که اقدامات فرهنگی و رفتاری در حوزه مدیریت مصرف، به اندازه احداث چندین نیروگاه، میتواند مشکل ناترازی را مدیریت کند. به همین دلیل، تمام تمرکز معطوف به فرهنگسازی شده است. آموزشهایی نظیر تنظیم دمای ۲۵ درجه، نمونههایی از این تغییر نگرش است. این کارگروه وظیفه دارد به مرکز هماهنگسازی و تصمیمسازی استان تبدیل شود، اولویتها را تعیین کند، تقسیم کار انجام دهد و از اقدامات پراکنده جلوگیری نماید.
معاون استاندار با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضایی، گفت: ما انتظار داریم در حوزه محیط زیست، احکام جایگزین حبس با عنوان «رأی سبز» صادر شود. به عنوان مثال، محکومان میتوانند با تعمیر کتابخانههای عمومی، تأمین تجهیزات و یا همکاری با نهاد کتابخانهها، بخشی از مجازات خود را سپری کنند.
پورعلی گفت: ما باید بر اساس برنامههای عملیاتی حرکت کنیم و هر برنامه باید جدول اقدامات مشخصی داشته باشد. اولویت ما باید بر آموزش تغییر رفتار و فرهنگسازی از سنین پایه، یعنی مهدکودک و مقاطع ابتدایی باشد. البته این به معنای نادیده گرفتن دانشگاهها، انجمنهای علمی و کانونهای محیط زیست نیست؛ آنها نیز باید پای کار بیایند.
وی تأکید کرد: رسانهها، بهویژه صدا و سیمای مرکز لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و روابط عمومی دستگاهها، باید پای کار بیایند. من به مدیرکل ارشاد پیشنهاد میدهم موضوع را در شورای فرهنگ عمومی مطرح کنند و از ظرفیت شورای اطلاعرسانی نیز استفاده کنیم. صدا و سیمای لرستان در تمام موضوعات پای کار بوده و پیشنهاد میکنم در برنامههای پرمخاطب صبحگاهی، بین ۳ تا ۴ دقیقه به آموزشهای زیستمحیطی اختصاص یابد. نیازی به برنامههای بزرگ و پرهزینه نیست؛ همین گامهای کوچک و مستمر، مؤثر خواهد بود.
معاون استاندار گفت: تقویت مشارکت مردم، سمنها و جوامع محلی، یکی از راهبردهای اصلی است. این کارگروه نباید به جلسات اداری و گزارشدهی صرف تبدیل شود. انتظار ما این است که اولویتها مشخص شود، برش موضوعی و دستگاهی تعیین شود و هر دستگاه بر اساس مأموریت خود، برنامه عملیاتی ارائه دهد. سپس این برنامهها به شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه ستاد ملی ارسال شده و سازماندهی شوند تا بر اساس رویکرد حل مسئله، اقدامات عملیاتی صورت گیرد.