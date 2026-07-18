استاندار گیلان:
پیگیری مطالبات بیمهای بازاریان رشت تا حصول نتیجه ادامه دارد
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه مطالبه بیمهای بازاریان بازار سوخته رشت در اولویت پیگیریهای مدیریت استان قرار دارد، گفت: با وجود برگزاری نشستهای متعدد با بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مسئول، روند پیگیری برای دستیابی به راهکاری قانونی و اجرایی همچنان با جدیت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس استاندار گیلان در نشست بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به روند مستمر پیگیری مسائل این بازار اظهار کرد: بازسازی بازار سوخته تنها به احداث بنا محدود نمیشود و حل مسائل حقوقی، بیمهای و اقتصادی فعالان این بازار نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه مطالبه بیمهای بازاریان هیچگاه از دستور کار مدیریت استان خارج نشده است، افزود: در هفتههای اخیر نشستهای متعددی با مسئولان بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران استانی و دستگاههای مرتبط برگزار شده و رایزنیها برای رسیدن به راهکاری قانونی و قابل اجرا همچنان ادامه دارد.
استاندار گیلان تصریح کرد: اگرچه هنوز جمعبندی نهایی در این زمینه حاصل نشده است، اما تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای تأمین حقوق بازاریان در حال بررسی است و این موضوع تا دستیابی به نتیجه مطلوب با جدیت دنبال خواهد شد.
حقشناس با اشاره به برگزاری جلسات مستمر برای بررسی روند بازسازی بازار سوخته رشت گفت: رویکرد مدیریت استان، حل مسائل از مسیر گفتوگو، تعامل و همافزایی میان دستگاههای مسئول است تا روند بازسازی با کمترین چالش و بیشترین رضایت مالکان و مستأجران ادامه یابد.
وی با تأکید بر همراهی دستگاههای اجرایی در این مسیر افزود: هدف مشترک همه مجموعههای مسئول، بازگرداندن رونق اقتصادی به بازار سوخته و فراهم کردن شرایطی است که فعالان این بازار بتوانند با آرامش و اطمینان فعالیت خود را از سر بگیرند.
استاندار گیلان در پایان با قدردانی از صبوری مالکان، مستأجران و کسبه بازار سوخته رشت، خاطرنشان کرد: مدیریت استان خود را متعهد به پیگیری همه مطالبات قانونی بازاریان میداند و این روند تا حصول نتیجه نهایی و رفع دغدغههای موجود ادامه خواهد داشت.