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مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان:

فاز اول پروژه احداث پست فوق توزیع شهید میزبان رشت به بهره‌برداری رسید

فاز اول پروژه احداث پست فوق توزیع شهید میزبان رشت به بهره‌برداری رسید
کد خبر : 1814981
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سلیمانی با بیان اینکه پست GIS شهید میزبان به عنوان یک زیر ساخت نوین برای مدیریت پایدار بار در تابستان سال جاری می‌باشد، گفت: با به مدار آمدن فاز اول پروژه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهید آرمان میزبان با تکنولوژی GIS، ظرفیت شبکه فوق توزیع استان به میزان ۵۰ مگاولت آمپر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از رشت، فاز اول پروژه احداث پست کلیدی GIS «شهید آرمان میزبان» در مرکز  رشت با افزایش ۵۰ مگاولت‌آمپری ظرفیت شبکه فوق‌توزیع استان برای تأمین برق مطمئن مناطق جنوبی رشت، در نیمه دوم تیرماه سال جاری در مدار قرار گرفت.

عادل سلیمانی با بیان اینکه پست GIS شهید میزبان به عنوان یک زیر ساخت نوین برای مدیریت پایدار بار در تابستان سال جاری می‌باشد، افزود: با به مدار آمدن فاز اول پروژه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهید آرمان میزبان با تکنولوژی GIS، ظرفیت شبکه فوق توزیع استان به میزان ۵۰ مگاولت آمپر افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه این طرح از جمله پروژه‌های ضروری ابلاغی شرکت توانیر است، خاطرنشان کرد: با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این پست ظرف مدت ۹ ماه و قبل از تقویم زمانی برنامه‌ریزی شده به اتمام رسید و در مدار گرفت. در واقع این کار بزرگ محصول کار تیمی، تفکر سیستماتیک، تعهد، تخصص و پشتکار و پیگیری‌های مستمر و مداوم کارکنان است.

سلیمانی با بیان اینکه پست میزبان بزرگترین پست GIS شرکت برق منطقه‌ای گیلان در مرکز استان است، تصریح کرد: به زودی شاهد بهره‌برداری از فاز دوم این پروژه خواهیم بود که نقش اساسی در ارتقا و بهبود کیفیت برق تحویلی به مناطق میانی و جنوبی شهر رشت خواهد داشت.

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