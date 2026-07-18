خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

هومن کریم‌زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا شد

هومن کریم‌زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا شد
کد خبر : 1814980
لینک کوتاه کپی شد.

در آیینی با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فرماندار آستارا و جمعی از مسئولان، دکتر هومن کریم‌زاده به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا معرفی و از خدمات دکتر راهب عالی قدردانی شد.

به گزارش ایلنا از آستارا، آیین تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا با حضور  سلیمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هیئت همراه، مهندس علی درمانی فرماندار شهرستان آستارا و جمعی از مسئولان محلی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های  راهب عالی در دوران مسئولیت، هومن کریم‌زاده با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا معرفی شد.

علی درمانی، فرماندار آستارا، با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخص‌های سلامت در این شهرستان مرزی، از خدمات دکتر راهب عالی تقدیر کرد و برای دکتر کریم‌زاده در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت نمود.

سلیمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز با تشریح سیاست‌های کلان دانشگاه، بر تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و رفع کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در شهرستان مرزی آستارا تأکید کرد.

هومن کریم‌زاده پیش از این در حوزه سلامت شهرستان آستارا مسئولیت‌ها و سوابق اجرایی متعددی از جمله عضویت در کمیسیون نظام وظیفه و نیروی انتظامی شهرستان، فعالیت به‌عنوان دندانپزشک در شبکه بهداشت و درمان آستارا، درمانگاه تأمین اجتماعی و درمانگاه سیدالشهدا (ع) سپاه را در کارنامه خود دارد.

پیگیری تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رضایت‌مندی مردم از مهم‌ترین اولویت‌های کاری سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا عنوان شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل