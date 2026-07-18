به گزارش ایلنا از آستارا، آیین تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا با حضور سلیمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هیئت همراه، مهندس علی درمانی فرماندار شهرستان آستارا و جمعی از مسئولان محلی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های راهب عالی در دوران مسئولیت، هومن کریم‌زاده با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا معرفی شد.

علی درمانی، فرماندار آستارا، با تأکید بر اهمیت ارتقای شاخص‌های سلامت در این شهرستان مرزی، از خدمات دکتر راهب عالی تقدیر کرد و برای دکتر کریم‌زاده در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت نمود.

سلیمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز با تشریح سیاست‌های کلان دانشگاه، بر تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و رفع کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در شهرستان مرزی آستارا تأکید کرد.

هومن کریم‌زاده پیش از این در حوزه سلامت شهرستان آستارا مسئولیت‌ها و سوابق اجرایی متعددی از جمله عضویت در کمیسیون نظام وظیفه و نیروی انتظامی شهرستان، فعالیت به‌عنوان دندانپزشک در شبکه بهداشت و درمان آستارا، درمانگاه تأمین اجتماعی و درمانگاه سیدالشهدا (ع) سپاه را در کارنامه خود دارد.

پیگیری تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رضایت‌مندی مردم از مهم‌ترین اولویت‌های کاری سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا عنوان شده است.

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