بازدید نظارتی معاون بهداشت دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت لاهرود؛ تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتها برای ارتقای نظام ارجاع
در راستای پایش میدانی استقرار برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی لاهرود، روند ارائه خدمات و نحوه اجرای این برنامه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش ایلنا، سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه، به همراه رئیس گروه گسترش شبکه معاونت بهداشت، ضمن حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی لاهرود، روند اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را در این مرکز پایش کردند.
صادقیه اهری در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت موجود و ارزیابی فرآیندهای ارائه خدمت به مراجعین، از نزدیک نحوه اجرای دستورالعملهای این برنامه ملی در سطح مرکز و چالشهای احتمالی را بررسی نمود.
وی با اشاره به اهمیت نقش مراکز در نظام سلامت، بر لزوم بهرهمندی بهینه از تمامی ظرفیتهای موجود، اعم از فضاهای فیزیکی و توانمندیهای نیروی انسانی در پایگاههای بهداشتی و مراکز خدمات جامع سلامت تأکید کرد.