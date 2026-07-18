به گزارش ایلنا، سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه، به همراه رئیس گروه گسترش شبکه معاونت بهداشت، ضمن حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی لاهرود، روند اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را در این مرکز پایش کردند.

صادقیه اهری در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت موجود و ارزیابی فرآیندهای ارائه خدمت به مراجعین، از نزدیک نحوه اجرای دستورالعمل‌های این برنامه ملی در سطح مرکز و چالش‌های احتمالی را بررسی نمود.

وی با اشاره به اهمیت نقش مراکز در نظام سلامت، بر لزوم بهره‌مندی بهینه از تمامی ظرفیت‌های موجود، اعم از فضاهای فیزیکی و توانمندی‌های نیروی انسانی در پایگاه‌های بهداشتی و مراکز خدمات جامع سلامت تأکید کرد.

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