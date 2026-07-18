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گام تازه‌ مرکز تحقیقات کشاورزی فارس در اصلاح نژاد گوسفند کبوده

گام تازه‌ مرکز تحقیقات کشاورزی فارس در اصلاح نژاد گوسفند کبوده
کد خبر : 1814971
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نشست تخصصی ثبت هویت، رکوردبرداری و پایش گله گوسفند کبوده با حضور رئیس و محققان بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و جمعی از کارشناسان حوزه دام، در ایستگاه تحقیقات علی‌آباد کمین برگزار شد تا روند اجرای برنامه اصلاح نژادی این نژاد بومی شتاب بیشتری بگیرد.

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی ثبت هویت، رکوردبرداری و پایش گله گوسفند کبوده در راستای اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی این نژاد ارزشمند بومی، در ایستگاه تحقیقات علی‌آباد کمین برگزار شد.

این نشست با حضور محمدجواد آگاه رئیس بخش تحقیقات علوم دامی، زینب امیری و خلیل صفایی از محققان بخش تحقیقات علوم دامی، حمید تبسم رئیس ایستگاه آموزش و تحقیقات علی‌آباد کمین، مهدی حاتمی معاون آموزشی ایستگاه، مسعود شادکام کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد، حسین ابراهیمی کارشناس دام سبک معاونت امور دام، خانم اورنگی از اتحادیه صنعت، سید مجتبی موسوی و حسین هوشیار از کارشناسان ایستگاه برگزار شد.

در ابتدای نشست، اورنگی فرآیند ثبت اطلاعات شناسنامه دام، ثبت زایش‌ها و همزمان‌سازی فحلی در سامانه اصلاح نژاد دام کشور را به‌صورت کامل تشریح کرد و الزامات ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های ملی اصلاح نژاد مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، محمدجواد آگاه با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق رکوردها و شجره‌نامه گوسفندان کبوده اظهار کرد: اصلاح نژاد علمی بدون ثبت صحیح اطلاعات امکان‌پذیر نیست و ثبت مستمر رکوردهای تولیدمثلی، عملکردی و شجره، زیربنای دستیابی به اهداف اصلاح نژادی، حفظ ذخایر ژنتیکی و ارتقای بهره‌وری این نژاد ارزشمند است.

در بخش دیگری از این نشست، محققان بخش تحقیقات علوم دامی به همراه کارشناسان ایستگاه، عملیات پایش گله گوسفند کبوده را انجام داده و وضعیت دام‌ها از نظر رکوردبرداری، ثبت هویت و آمادگی برای اجرای برنامه‌های اصلاح نژادی مورد ارزیابی قرار دادند.

در پایان نشست مقرر شد تمامی اطلاعات مربوط به زایش‌های پیش‌رو و رکوردهای تولیدی، پیش از اجرای مرحله بعدی همزمان‌سازی فحلی در سامانه اصلاح نژاد دام کشور ثبت و تکمیل شود. همچنین بر استمرار بازدیدهای میدانی از گله‌های مردمی تحت پوشش پروژه اصلاح نژاد گوسفند کبوده به‌منظور پایش روند اجرای برنامه و افزایش دقت اطلاعات تأکید شد.

پروژه اصلاح نژادی گوسفند کبوده از برنامه‌های راهبردی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در حوزه حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی دام‌های بومی است که با بهره‌گیری از ثبت دقیق رکوردها، پایش مستمر گله‌ها و اجرای برنامه‌های علمی اصلاح نژاد، افزایش بهره‌وری و حفظ این نژاد ارزشمند را دنبال می‌کند.

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