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راهیابی ۴۱۰ اثر به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی استان اردبیل

راهیابی ۴۱۰ اثر به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی استان اردبیل
کد خبر : 1814970
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معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل از راه‌یابی ۴۱۰ اثر برگزیده به مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد و گفت: این آثار پس از رقابت بیش از ۳۳ هزار دانش‌آموز در مراحل مدرسه‌ای و منطقه‌ای، در ۱۳ محور تخصصی مورد ارزیابی داوران قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، جلسه هماهنگی ناظران استانی جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور حسین محرمی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان و ناظران استانی، به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری مرحله استانی این جشنواره برگزار شد.

حسین محرمی در این نشست، جشنواره نوجوان خوارزمی را یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی، پژوهشی و مهارتی دوره اول متوسطه دانست و اظهار کرد: این جشنواره بستر مناسبی برای شناسایی، هدایت و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و تقویت روحیه خلاقیت، پژوهش و نوآوری در مدارس است.

وی با اشاره به آمار آثار راه‌یافته به مرحله استانی افزود: در این مرحله، ۱۸۶ اثر در ۶ محور به‌صورت حضوری و ۲۲۴ اثر در ۷ محور به‌صورت غیرحضوری داوری خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل با تأکید بر نقش ناظران و داوران در برگزاری مطلوب جشنواره، تصریح کرد: رعایت عدالت، شفافیت، دقت در ارزیابی آثار و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌ها، از مهم‌ترین اصول برگزاری این رویداد علمی است و امیدواریم با همکاری همه عوامل اجرایی، مرحله استانی جشنواره با کیفیتی مطلوب برگزار شود.

در پایان این نشست، برنامه زمان‌بندی، نحوه برگزاری بخش‌های حضوری و غیرحضوری، فرآیند داوری و سایر هماهنگی‌های اجرایی مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی مورد بررسی قرار گرفت.

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