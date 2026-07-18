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تحولی درسرعت و پایداری؛ بازار تاریخی اردبیل به زودی به دنیای فیبرنوری متصل می شود

تحولی درسرعت و پایداری؛ بازار تاریخی اردبیل به زودی به دنیای فیبرنوری متصل می شود
کد خبر : 1814969
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عملیات گسترش زیرساخت‌های مخابراتی مبتنی بر فناوری فیبر نوری (FTTH) در محدوده بازار تاریخی قیصریه و زرگران اردبیل (مرکز مخابرات شهید بهشتی) در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، در راستای بهینه‌سازی شبکه و ارتقای سطح خدمات ارتباطی در این محدوده، اقدامات فنی لازم جهت استقرار تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز در حال انجام می‌باشد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های استراتژیک صورت گرفته، بزودی و پس از نهایی شدن فرآیند تجهیز منطقه، «فرآیند برگردان» کابل‌های مسی قدیمی به زیرساخت‌های مدرن فیبر نوری با هدف ایجاد تحول در پایداری شبکه آغاز خواهد شد.

جزئیات اجرایی و زمان‌بندی دقیق این عملیات، طی اطلاعیه‌های رسمی که به‌زودی منتشر خواهد شد، به اطلاع کاربران و فعالان این محدوده تجاری خواهد رسید. هدف نهایی از این پروژه، تضمین سرعت بالا و پایداری بی‌نظیر ارتباطات در بافت تاریخی و تجاری شهر اردبیل است.

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