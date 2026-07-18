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مدیر کل استاندار آذربایجان غربی خبر داد:

برخورد با ۶ پرونده تخلف در تولید محصولات غذایی آذربایجان‌غربی

برخورد با ۶ پرونده تخلف در تولید محصولات غذایی آذربایجان‌غربی
کد خبر : 1814946
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مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی از رسیدگی به ۶ پرونده تخلف واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، چهار میلیارد ریال جریمه نقدی برای واحدهای متخلف اعمال شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم فخری با اشاره به اقدامات اداره امور حقوقی و پرونده‌های قضایی اداره کل استاندارد آذربایجان‌غربی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و با استناد به ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دو جلسه کمیسیون شبه‌قضائی در سطح استان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسات، با بررسی‌های کارشناسی، به ۶ پرونده تخلف مربوط به واحدهای تولیدی رسیدگی شد که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها به محصولات خوراکی و فرآورده‌های پرمصرف غذایی اختصاص داشت.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی ادامه داد: تخلفات شناسایی‌شده مربوط به محصولاتی از جمله قند سفید، پودر نوشیدنی فوری، پنیر موزارلا، آرد تافتون و لواش و پنیر پیتزا بوده است.

فخری با بیان اینکه برخورد با واحدهای متخلف در چارچوب قانون انجام شده است، گفت: در این مدت، سه تذکر کتبی برای واحدهای در آستانه تخلف صادر شد و در موارد قطعی تخلف نیز مجموعاً چهار میلیارد ریال جریمه نقدی برای واحدهای متخلف اعمال شد.

وی تأکید کرد: کارشناسان حقوقی اداره کل استاندارد آذربایجان‌غربی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کالاهای غیرمنطبق با استاندارد، به‌ویژه فرآورده‌هایی که با سلامت و جان مردم ارتباط مستقیم دارند، با جدیت و به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد و غیرایمن، ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از حقوق و سلامت مصرف‌کنندگان است.

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