به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری در شورای گفتگوی دولت و بخش زخصوصی استان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های نهفته در این استان با وجود وسعت جغرافیایی محدود، در ابعاد ملی و بین‌المللی تعریف می‌شود، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: حضور نخبگان و وزن علمی بالای بخش خصوصی در استان، پشتوانه ارزشمندی برای تحقق توسعه پایدار است.

نوذری تصریح کرد: بنابراین انتظار می‌رود نخبگان و اهالی رسانه با ارائه ایده‌های خلاقانه و نظریه‌های کاربردی مدیریت ارشد استان قزوین را در مسیر معرفی ظرفیت‌های تمدنی و اقتصادی قزوین به بازارهای جهانی یاری کنند.

وی در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، اظهار داشت: تأخیر در پرداخت وجوه گندم‌کاران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید با جدیت پیگیری و مرتفع شود تا مشکلی برای تأمین و ذخیره‌سازی گندم در این شرایط جنگی نداشته باشیم.

استاندار قزوین با صدور دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی فرآیند خرید و افت محصول، تصریح کرد: دستورالعمل‌های مربوط به افت رطوبت و استانداردهای نگهداری گندم باید متناسب با واقعیت‌های اقلیمی استان بازنگری شود.

نوذری همچنین بر لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حمایت از سیلوداران و کارخانه‌های آرد تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست از پیگیری جدی برای رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: با هدف حمایت از تجار استان، جلسات ویژه‌ای با بانک مرکزی برای رفع مشکلات کارت‌های بازرگانی 100 هزار دلاری و تخصیص ارز مورد نیاز برنامه‌ریزی شده است.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان در حوزه انرژی‌های پاک گفت: بیش از 200 مگاوات ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی بر روی سوله‌های صنعتی استان وجود دارد که توسعه این ظرفیت، گامی کلیدی در کاهش ناترازی برق است.

نوذری با تأکید بر اینکه اولویت تأمین برق با بخش صنعت است، دستور داد زمان‌بندی خاموشی‌ها با دقت بالاتری اطلاع‌رسانی شود و علاوه بر پیامک، از تمامی بسترهای ارتباطی برای آگاهی‌بخشی به مشترکان استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای اخیر در مدیریت بار از کاهش 120 مگاواتی مصرف در بخش صنعت، 80 مگاواتی در بخش خانگی و 50 مگاواتی در بخش کشاورزی خبر داد.

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