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مدیرکل غله استان:

بیش از ۸۲۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان گلستان خریداری شده است

بیش از ۸۲۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان گلستان خریداری شده است
کد خبر : 1814937
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان  گفت: تاکنون بیش از ۸۲۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است وگلستان در مقایسه با برخی استان‌های تولیدکننده از جمله خوزستان، از نظر درصد پرداخت مطالبات وضعیت بهتری دارد.

به گزارش ایلنا از گلستان، روح‌الله مهری اظهارکرد: ۵۰ همت اعتبار برای پرداخت مطالبات گندمکاران کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص یافته است. استاندار گلستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر موضوع را از طریق دولت، بانک مرکزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کنند. 

وی گفت: ارزش گندم خریداری شده حدود ۴۰ همت است که تاکنون بیش از ۱۰ همت آن به کشاورزان پرداخت شده است. برآورد میزان تولید و خرید گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام و برای تامین اعتبار به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود، اما تامین منابع مالی به شرایط درآمدهای عمومی دولت وابسته است. 

وی گفت: گلستان در مقایسه با برخی استان‌های تولیدکننده از جمله خوزستان، از نظر درصد پرداخت مطالبات وضعیت بهتری دارد هرچند هدف نهایی، تسویه کامل مطالبات همه گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. 

مهری با تاکید بر اهمیت راهبردی گندم در تامین امنیت غذایی کشور یادآور شد: دولت چهاردهم با وجود هزینه بالاتر خرید داخلی نسبت به قیمت گندم وارداتی، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نرخ خرید تضمینی را بالاتر از قیمت واردات تعیین کرده است.

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